“No está en su mejor momento”: Lorenzo se despachó contra Durán y explicó las razones por las que no lo convoca

A horas del duelo amistoso entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda, que se disputará este sábado en Estados Unidos a las 7:30 p. m. (hora colombiana), el técnico Néstor Lorenzo atendió a los medios y despejó varias dudas sobre el presente de algunos jugadores clave. El entrenador argentino habló de estados físicos, situaciones anímicas y decisiones deportivas que han generado preguntas entre los hinchas.

Le puede interesar: Alcaldía prohibiría la entrada al estadio por dos años a estos hinchas por “delincuencia y terrorismo”

Uno de los primeros temas que abordó fue el estado de Richard Ríos, quien encendió alarmas tras recibir un fuerte golpe en su último partido con Palmeiras. Lorenzo confirmó que el volante ya superó el trauma en el tobillo y está listo para jugar: “Es verdad que tuvo un golpe en la última jugada, pero ya está bien y está disponible”, señaló.

El técnico también se refirió al momento de James Rodríguez, actualmente sin club tras su salida de São Paulo. Según Lorenzo, lo que hoy atraviesa el 10 es más emocional que físico: “Lo de James es un poco anímico, la ansiedad por conseguir un club donde competir. Cuando viene acá necesita jugar y se pone a disposición del grupo. Jugará los minutos que consideremos, los partidos son seguidos y dosificaremos cargas”.

Sobre Jhon Jader Durán, el técnico explicó por qué aún no ha regresado al llamado de la Selección. Aunque el delantero marcó recientemente, Lorenzo señaló que su falta de continuidad pesa en la decisión: “Ha jugado muy poquito. Sí, entró y marcó, pero fueron 15 o 20 minutos. No ha tenido la continuidad que necesita para competir en la Selección. Tiene futuro, pero hoy no está en su mejor momento”.

El entrenador también explicó cómo se eligieron los rivales para esta fecha FIFA. Aunque inicialmente buscaban un equipo africano, cambios en el calendario obligaron a buscar alternativas: “No se pudo conseguir otro africano y apareció lo de Australia. Nueva Zelanda ya estaba listo. Son equipos intensos, fuertes físicamente, rápidos y con buen juego aéreo. Es probable que en primera ronda del Mundial toque un rival así”, afirmó.

Finalmente, Lorenzo insistió en que el proceso no depende de picos de euforia ni críticas pasajeras, sino del trabajo constante: “No nos creemos héroes ni villanos. El trabajo es el único que paga. Pensamos en cómo mejorar y en mirar hacia adelante”.

Con estas aclaraciones, Colombia se prepara para un nuevo examen internacional que servirá como termómetro de cara a lo que será 2026, un año crucial rumbo al Mundial.