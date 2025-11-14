Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, mostró el talento de su hijo en desconocida disciplina, ¿amor por la TV?

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos de Caracol Televisión, pues desde hace varios años hace parte de su parrilla de contenidos, contando con una amplia acogida entre los televidentes, sin dejar de lado a su equipo de presentadoras conformado por Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes cuentan con una amplia experiencia y han participado en otros proyectos.

Melina Ramírez, además de su presencia en ‘Yo me llamo’ en las próximas semanas llegaría al canal con una nueva versión de ‘La vuelta al mundo de 80 risas’, demostrando así su talento ante las cámaras y por ende, su relación con algunos de sus compañeros.

A pesar de la serie de proyectos con los que cuenta, esto no ha sido impedimento para que Ramírez siga bastante activa por medio de sus redes sociales, alcanzando más de 5 millones de seguidores, donde deja claro que su rol más importante es el de ser mamá de su pequeño, Salvador, fruto de su pasada unión con Mateo Carvajal.

Salvador actualmente contaría con seis años de edad y desde ya ha llamado la atención en las redes sociales de sus padres, destacando así en el deporte, pero también en otras disciplinas, pues durante una reciente aparición de la presentadora de ‘Yo me llamo’ mostró que Salvador está tomando clases de piano, avanzando rápidamente en este rol, siendo de todo su gusto desde un inicio.

“Este pianista, futbolista, me derrite”, fueron las declaraciones que añadió Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, las cuales estuvieron acompañadas de una imagen del pequeño tocando este instrumento.

Melina Ramírez. Tomada de las redes sociales de Melina Ramírez.

¿Quién es la hermana de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ se ha encargado de compartir varios de los mejores que vive en compañía de su familia, sin embargo, su hermana es una de las personalidades a las que menos suele mostrar. Se trata de Carolina Ramírez, quien sería mayor que Melina, pero no suele ser tan activa por medio de sus redes sociales, pues preferiría mantener un bajo perfil.

Además, hace un buen tiempo en medio de una entrevista con la revista ‘Don Juan’ Melina Ramírez confesó que su actual esposo, Juan Manuel Mendoza, ya se había conocido con Carolina: “Juan es amigo del colegio de mi hermana, los abuelitos de Juan vivían en la unidad de mis abuelitos, quién sabe cuántas veces pudimos haber estado en el mismo espacio”. Sin dejar de lado que resaltó que decidió viajar a Cali, donde se encontró con Juan Manuel y allí habría comenzado su noviazgo.