Proyecto 48 Colombia: el reto cinematográfico que conecta al país con Filmapalooza y el Festival de Cannes

Colombia se prepara para vivir una experiencia cinematográfica sin precedentes con Proyecto 48 Colombia, una iniciativa que reta a cineastas, estudiantes, productores y amantes del séptimo arte a crear, grabar y editar un cortometraje en tan solo 48 horas.

El proyecto forma parte del The 48 Hour Film Project, la competencia de cine a contrarreloj más grande del mundo, que se realiza de manera simultánea en más de 130 ciudades y países. En esta maratón de creatividad, los equipos deben escribir un guion original, filmar y entregar su corto en dos días, enfrentándose al vértigo y la emoción de una verdadera producción profesional.

Pero más allá del desafío, lo que hace único a Proyecto 48 Colombia es la puerta que abre al talento nacional: los ganadores representarán al país en Filmapalooza Lisboa 2026, el festival internacional donde se proyectan los mejores cortometrajes del mundo. Allí, los seleccionados podrán competir por un cupo directo al prestigioso Short Film Corner del Festival de Cannes, uno de los escenarios más influyentes del cine global.

“Más que una competencia, Proyecto 48 Colombia es una experiencia transformadora. En solo dos días, los equipos viven la magia, la presión y la adrenalina de una verdadera producción profesional. Es una plataforma que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por contar historias”, afirmaron los organizadores del festival en Colombia.

Con esta iniciativa, el país reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación audiovisual, el fomento de la creación independiente y la proyección de Colombia como un territorio con diversidad, talento y visión internacional.

El llamado está abierto para productoras, universidades, colectivos y realizadores independientes de todas las regiones del país que quieran vivir la experiencia de rodar una historia en 48 horas y poner su nombre en el mapa mundial del cine.

📅 Inscripciones abiertas hasta el 14 de noviembre de 2025📍 Evento de lanzamiento: 14 de noviembre, 5:00 p.m., Terraza – Carrera 15 #93A-84, Bogotá🌐 Más información: www.48hourfilm.com/colombia