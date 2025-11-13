AFAC: el director colombiano que lleva su visión del realismo fantástico desde Los Ángeles al mundo

El director y productor colombiano Andrés Felipe Acosta (AFAC) inicia una nueva etapa creativa desde Los Ángeles, donde fusiona dirección, producción y conceptualización de contenido para desarrollar narrativas audiovisuales y transmedia centradas en la eficiencia creativa. En los últimos años, su trabajo ha abarcado videoclips, series de ficción y no ficción, además de la consolidación de A Colors Box y Black Motion Box como espacios dedicados a la innovación, la propiedad intelectual y la creación de contenido.

AFAC ha desarrollado un método de trabajo propio que combina diseño conceptual, narrativa emocional e ingeniería de producción ajustada a cada proyecto, lo que le ha permitido crear piezas visuales de alto impacto para artistas como JP Saxe (Canadá), Dance Gavin Dance (EE. UU.), Silvi (Colombia), Tezay (Nigeria), Daniella De Luca (Colombia), Holy Water Buffalo (EE. UU.), Elevn (Colombia) y Piel Camaleón (Colombia), así como para marcas e instituciones como Bodytech, Caracol Televisión, El Espectador, Shock, Blu Radio, Fepafut, Gobierno de Aruba y ProGuides.

“Mi modelo es como el de un sastre: producir a la medida. La creatividad se fortalece cuando el concepto se encuentra con límites claros de producción. Ahí nace el equilibrio entre lo artístico y lo operativo”, afirma el director.

Su estilo, que él mismo define como un realismo impregnado de elementos fantásticos, se caracteriza por el uso de símbolos que “alteran la realidad” para amplificar la carga emocional de las historias. “Cada elemento en cuadro tiene un propósito. No hay caprichos visuales; todo está al servicio de la emoción y de las distintas capas narrativas”, explica.

Durante los últimos tres años en Los Ángeles, AFAC lideró el visual storytelling del álbum A Grey Area de JP Saxe, donde diseñó la propuesta artística y escénica de la gira, que incluyó la intervención de instrumentos, la pintura de escenarios y el uso del color como hilo conductor. “Queríamos que el público sintiera cómo un espacio ‘gris’ se iba llenando de color con la música”, comenta.

En 2025 dirigió los videoclips “Soledad” y “Polaroids” de la cantante colombiana Silvi, acompañados de una campaña visual estratégica para sus lanzamientos de fin de año. También realizó un videoclip en Joshua Tree para Daniella De Luca, integrando recursos analógicos y digitales para lograr texturas directamente en cámara, reduciendo la necesidad de posproducción.

Actualmente, AFAC desarrolla nuevos proyectos desde Los Ángeles, entre ellos Fitting Humans, una microserie vertical, y The CoLAmbians, piloto de dramedy para plataformas de streaming. Además, trabaja en Teorías de un mundo diferente, un video podcast animado, mientras expande el universo creativo y de negocio de Black Motion Box.

“La motivación está en el presente; en convertir una idea en algo que el mundo pueda habitar”, asegura. “Hoy la verdadera escalada es horizontal: crecemos al conectarnos con artistas y marcas que comparten nuestro mismo momento de expansión, poniéndonos al servicio de la historia y del público”, agrega.

Su trayectoria, reconocida en festivales de India, Brasil, Países Bajos, Argentina y Colombia, incluye producciones premiadas como Gózala, Antes de huir, Fabricando Alas, Fosa, Fondo, 2040 y Venena Bibas, obras que reflejan una estética poderosa y una narrativa en constante evolución, consolidando a AFAC como una voz sólida dentro del panorama audiovisual internacional.