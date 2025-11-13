Adiós a uno de los puentes más queridos de los trabajadores: colombianos perderán un festivo en 2026

En Colombia, los días festivos están regulados por la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como Ley Emiliani, que establece que aquellos feriados que no caen en lunes deben trasladarse al siguiente lunes inmediato. Esta norma busca fomentar el descanso de los trabajadores y promover el turismo interno, al crear los tradicionales “puentes festivos”.

Le puede interesar: El 2026 nos está respirando en la nuca: Estos son los últimos festivos que quedan en el año

De acuerdo con esta legislación, al menos 10 festivos al año son movibles, permitiendo a los colombianos disfrutar de fines de semana extendidos sin afectar sus condiciones laborales, ya que estos días se consideran descanso remunerado.

Durante lo que resta de 2025, el calendario nacional aún incluye cuatro días feriados:

Día de Todos los Santos (3 de noviembre)

Independencia de Cartagena (17 de noviembre)

Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

Navidad (25 de diciembre)

A excepción de esta última fecha, las demás caerán en lunes, lo que significa que los colombianos tendrán tres “puentes” más antes de finalizar el año.

Sin embargo, el panorama para 2026 será aún más favorable. A diferencia de 2025, que contó con 16 días festivos, el próximo año los trabajadores podrán disfrutar de 18 festivos, es decir, dos días de descanso adicionales.

Esta variación se debe a que en 2025 el Día del Sagrado Corazón de Jesús y el Día de San Pedro y San Pablo coincidieron en la misma fecha, mientras que en 2026 se celebrarán por separado. El primero se conmemorará el 15 de junio, y el segundo el 29 de junio, lo que sumará un puente festivo más.

A esta novedad se añade que la Independencia de Colombia, que este año cayó en fin de semana, en 2026 se celebrará un lunes, ampliando las oportunidades de descanso y esparcimiento para los trabajadores.

Con este ajuste, el próximo año promete una mayor cantidad de fines de semana largos, un factor que no solo beneficia el bienestar de los colombianos, sino que también impulsa el turismo y la economía local.