Raúl Ocampo le dejó en claro a fans de MasterChef que no es novio de Valentina Taguado

La noche del pasado martes 11 de noviembres se convirtió en una de las más emotivas de la séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, luego de la salida de uno de los favoritos al título, Raúl Ocampo, concursante que tuvo una gran amistad con Valentina Taguado, hasta el punto que muchos creían que ellos tenían una relación sentimental, algo que quedó más que descartado con el mensaje que le dejó a la exlocutora de ‘Los 40′

‘Sigue y te sirves’ fue el nombre del plato que sentenció a Raúl a su eliminación, platillo en el que, al igual que sus otros cinco compañeros, tenía que exaltar los sabores del café. Lastimosamente, su preparación no logró cautivar los paladares de Rausch, Zubiría y Belén; lo que llevó a Raúl a despedirse de la audiencia con un emotivo mensaje frente a la cámara.

Raúl Ocampo y Valentina Taguado de MasterChef Colombia Raúl Ocampo y Valentina Taguado (Cortesía)

“Gracias MasterChef Colombia, eres el mejor juego que he jugado. Gracias a mis compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de cada uno. A los jurados y mi adorada Claudia Bahamón, gracias por su exigencia y por inspirarnos a ser mejores cada día. Y gracias Canal RCN, por darme la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la cocina más famosa del mundo. ¡Qué viaje tan hermoso! Me llevo amistades enormes, para toda la vida", afirmó Ocampo.

Ante la despedida de Raúl, las cámaras del formato se volcaron directamente a Taguado, quien en medio de la emisión se fundió en un abrazo con su colega; para acto seguido dedicarle una publicación en Instagram, en la que compartió un carrete fotográfico acompañado de las siguientes palabras:

“Gracias vida, gracias Dios, gracias universo por darme la oportunidad de conocerte en todos los sentidos posibles para llegar a sentir el amor tan grande que siento por ti. Gracias por sanar tantas cosas en medio de una competencia que simplemente se nos olvidaba en cada risa que nos salía por absolutamente nada o por algún comentario de la producción para hacernos reír si estábamos muy serios. De los corazones más hermosos que he sentido, de los mejores y más hermosos amigos que he tenido, gracias por compartir todo este proceso conmigo”.

Ante el hermoso gesto, la expareja de la fallecida actriz Alejandra Villafañe contestó: “Te amo Vale ❤️Gracias por ese tesoro de amistad".