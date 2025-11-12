Murió reconocida ‘influencer’ tras recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba en taxi: la balacera quedó en video

La influencer brasileña Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 años, murió trágicamente el pasado 31 de octubre en Río de Janeiro, Brasil, tras ser alcanzada por una bala perdida mientras viajaba como pasajera en un taxi. El hecho ocurrió en plena avenida Linha Amarela, una de las principales vías de la ciudad, durante un enfrentamiento entre bandas rivales cerca del Complexo da Maré, una de las zonas más peligrosas y dominadas por facciones criminales.

De acuerdo con medios locales, el vehículo en el que se transportaba la joven quedó en medio del fuego cruzado cuando se desató el intercambio de disparos. A pesar de los intentos desesperados del taxista por auxiliarla, la herida causada por el impacto fue mortal. Bárbara fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

La noticia de su fallecimiento causó una profunda conmoción en Brasil. Familiares, amigos y miles de seguidores llenaron las redes sociales con mensajes de tristeza, indignación y llamados a las autoridades para que se tomen medidas más efectivas frente al aumento de la violencia urbana que afecta a los ciudadanos inocentes.

Bárbara Borges era conocida por su presencia activa en redes sociales, donde compartía contenido sobre estilo de vida, viajes y bienestar. Su repentina partida reavivó el debate sobre la inseguridad en Río de Janeiro, una ciudad que continúa enfrentando altos índices de criminalidad y tiroteos entre grupos armados.

La muerte de la joven influencer se suma a una larga lista de víctimas de las llamadas “balas perdidas”, un fenómeno que, según organizaciones civiles, ha cobrado la vida de decenas de personas en lo que va del año en Brasil.