El municipio de Vélez, Santander, sigue aislado debido a grave falla geológica en sus vías

El pasado 30 de octubre La Transversal del Carare, una vía esencial que conecta al departamento de Santander con Boyacá y con la costa Caribe, sufrió un movimiento de masa que provocó el colapso total de la calzada, dejando un enorme cráter que interrumpió completamente el paso vehicular y dejó sin conexión terrestre a las comunidades rurales.

El epicentro de esta emergencia se ubica en zona rural del municipio de Vélez, donde los habitantes y las autoridades han difundido impactantes imágenes del derrumbe, en ellas se muestra cómo la banca de la carretera desapareció por completo, abriendo un vacío de varios metros de profundidad. La emergencia dejó 25 veredas incomunicadas y sin energía eléctrica, además de obligar a evacuar a 100 familias ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

Ante la falta de paso por la Troncal del Carare, los transportadores se han visto obligados a utilizar rutas alternas de carácter secundario y terciario, que están en pésimas condiciones y no son aptas para el tránsito de vehículos de carga pesada.

El alcalde de Vélez, Orlando Ariza, en declaraciones recientes, advirtió que la magnitud del desastre desborda la capacidad de respuesta local. “No hemos podido llegar hasta la zona porque no hay paso vehicular, no hay energía y las familias están incomunicadas. La tierra se sigue moviendo minuto a minuto y el río Quirata podría represarse”. A la par, el mandatario solicitó con urgencia la intervención del Gobierno Nacional y de Invías para habilitar vías alternas, mantener la ayuda humanitaria y poder evitar que la situación se convierta en una catástrofe mucho mayor.

A pesar de que la Alcaldía ha reubicado familias en escuelas públicas y ha gestionado algunas ayudas, estas resultan insuficientes ante el tamaño de la crisis: viviendas sepultadas, cultivos destruidos, economía paralizada y riesgo latente de mayores daños. A casi 15 días del deslizamiento, en redes sociales se siguen compartiendo videos en los que se puede observar que la situación no ha tenido mejora.

De hecho, el alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, también hizo un llamado a Invías y comentó que a pesar de que los técnicos de la institución hicieron presencia en el punto crítico, se retiraron sin entregar soluciones concretas ni definir un nuevo trazado que permita restablecer la conexión entre los municipios de la provincia de Vélez y el centro del país.