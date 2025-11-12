Desenmascaran a supuesto repartidor de Rappi que llevaría meses pidiendo plata en Bogotá para una bicicleta

La empresa Rappi, es considerada una de las startups más valiosas del país, con una valoración superior a los US$5.200 millones; misma que cuenta con 30.000 aliados que confían en sus sistemas de reparto. Pero más allá de este panorama son muchas las historias relacionadas con sus repartidores que se hacen virales en redes, una de ellas la de un hombre que asegura trabajar en la compañía y que pide donaciones en los puentes peatonales de Bogotá para comprar su bicicleta. Internautas aseguran que no es tan cierta su versión y que se montó otro ’negocio’ pidiendo estos donativos.

El usuario de TikTok, ‘Me dicen Braco’, fue el encargado de dar a conocer la historia de Norman Osorio, hombre al que presuntamente le habrían robado su bicicleta y que, según lo que dice su cartel, está buscando ‘plata’ para comprar otra y poder seguir trabajando.

“Me robaron la cicla. Agradezco su ayuda. Soy Rappi y necesito seguir trabajando. Bendiciones y amén. Muchas gracias”, es lo que se lee en el cartel de este individuo, del que muchos internautas aseguran lleva meses realizando la misma acción en varios puntos estratégicos de la capital colombiana.

“Ese es el mismo que se hace frente al Portal 80 desde hace muchos meses”, “Es el mismo de todos los años; hace unos meses subieron un video de un man dándole una bicicleta”, “Ojalá pudiera entender lo que dice el video”, “También se la pasa en Salitre Greco”, “Los que lo critican no saben que está recolectando para una bici en carbono”, “Lleva años en el mismo cuento”, “Ya debe tener como 20 bicicletas”, y “Yo también lo he visto en el puente de la Universidad Nacional”, son algunas de las reacciones.