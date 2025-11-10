“Yo no me monto con usted”: Hijo de María Fernanda Cabal le hizo tour en tractomula por Medellín

María Fernanda Cabal es reconocida figura de la política colombiana, quien en varias ocasiones ha generado polémica por sus declaraciones, demostrando su evidente apoyo a la derecha colombiana y por ende, a su partido Centro Democrático. Sin embargo, desde hace varios meses quien también ha dado de que hablar en las redes sociales ha sido su hijo, Juan José Lafaurie por cada uno de los videos en donde la senadora ha sido la principal protagonista.

Si bien, Juan José decidió seguir el camino del derecho e incluso ya cuenta con una especialización, la política no estaría del todo lejana de su vida y muestra de ello sería su constante cercanía con su mamá e incluso refiriéndose a varias situaciones del país.

Sin embargo, en las últimas semanas, Juan José ha generado risas por algunos videos con su mamá y en medio de una de sus más recientes apariciones, el hombre decidió retarla a subirse a una tractomula, donde las risas por parte de la senadora no se hicieron esperar, aunque en principio no estuvo tan segura de esta idea: “No, yo no me monto con usted, no joda, no puede ser”, reiteró María Fernanda Cabal.

Seguidamente, Juan José resaltó que el plan, luego de recorrer la plaza mayorista de Medellín, tenía que ver con ir a comer chicharrón, precisamente en su restaurante favorito de la ciudad. En medio del recorrido, el hombre resaltó que siempre que maneja su mamá lo regaña y en aquel momento mucho más, pues se trataba de una tractomula: “Yo no me monto con usted, él siempre es todo acelerado, acelerado, tiene que manejar como si fuera un loco, así no fuera el afán. Mire esa vaina, mire en timón (...) Ni loca (...) Deberíamos hacer una caravana, pero obviamente nos toca como antes como con Uribe con tanqueta adelante, tanqueta atrás hasta que ya se liberen estas carreteras”.

Cabe resaltar que varios aplaudieron la que consideran como estrategia política de Mafe Cabal, donde su hijo, Juan José, también ha hecho parte de la misma.