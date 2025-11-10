Familia de Alejandra Villafañe mostró la demanda que les hizo Raúl Ocampo: “ese dinero no significa nada”

Dos años después de la muerte de la actriz Alejandra Villafañe, su nombre vuelve a estar en el centro de una conversación que, lejos de cerrarse, sigue revelando las complejidades que deja el duelo.Su expareja, el actor Raúl Ocampo, fue invitado recientemente al pódcast Los hombres sí lloran, de Juan Pablo Raba, donde habló sobre el proceso que vivió junto a Alejandra durante su enfermedad y los meses posteriores a su partida.

Su testimonio generó reacciones inmediatas. No solo por la vulnerabilidad que compartió, sino porque la familia de la actriz decidió pronunciarse públicamente. Para ellos, algunas de las afirmaciones del actor no son ciertas y revelaron que tras el fallecimiento de Alejandra no mantienen buena relación.

¿Qué dijo la familia de Alejandra de su relación con Raúl?

Ocampo habló del dolor de haber acompañado a Alejandra en su tratamiento y del vacío que dejó su ausencia. También mencionó el libro que escribió sobre su historia juntos, La despedida, el cual finalmente no cuenta con el aval de la familia.

La familia de Villafañe expresó su incomodidad frente a cómo se ha contado la historia y qué lugar se les ha dado en ese relato. Aseguran que, aunque reconocen el dolor de Ocampo, hubo gestos posteriores que no sintieron en sintonía con la delicadeza de la situación, como el proceso legal alrededor de la pensión de la actriz.

“Sabemos que por ley le correspondía, pero el acto nos mostró qué mueve su corazón. Ese dinero no significa nada frente al dolor que cargamos”, expresó uno de los familiares.

“Querido, déjame decirte que tú quedaste viudo. Pero una madre que pierde a un hijo queda sin nombre. Ese dolor no se compara”, afirmó la prima de la actriz en sus redes.

También señalaron que, en estos dos años, no han sentido una cercanía real o un acompañamiento hacia la madre y la hermana de Alejandra, más allá de asuntos administrativos.

Mientras tanto, Raúl ha seguido adelante con proyectos personales y profesionales, incluida la escritura de su libro, que busca a su manera resignificar la pérdida y compatir los instantes que vivió con su pareja.



