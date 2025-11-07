“La Poodle atropellada”: Marbelle atacó a María José Pizarro y a la campaña de Iván Cepeda

En los últimos años, la cantante Marbelle se ha convertido en una de las figuras públicas que más oposición le ha hecho a las figuras de izquierda en Colombia, en su mayor parte al presidente Gustavo Petro. Justamente la vallecaucana generó conversación nuevamente por el reprochable apodo que le puso a María José Pizarro; algo que también le sirvió para atacar la campaña de Iván Cepeda.

Tras la consulta del Pacto Histórico, Cepeda asumió como candidato oficial de este partido luego de ganarle en los sufragios a Daniel Quintero y Pizarro; esta última anunciada como la jefa de debate de su campaña, algo que Iván Cepeda anunció en una publicación en ‘X’ en la que también mostró su apoyo a Carolina Corcho para que salga triunfante como cabeza de lista para el Senado.

Marbelle Tomada de Caracol Televisión y captura de pantalla redes sociales Marbelle

Justamente Marbelle aprovechó este post para hacerle una dura crítica a estas figuras políticas y lo hizo poniéndoles unos apodos que no cayeron muy bien en la web: (la “Con ustedes, jeta picha, caremojicón, la soltera más bella y codiciada, y la poodle atropellada”.

“Debe ser difícil sostener una carrera cuando el único tono que alcanza es el del insulto. Qué ironía que quien no soporta verse en el espejo se dedique a describir el rostro ajeno”, “Gracias a esta “señora” es que va a seguir la izquierda en el poder no aporta nada ella cree que con lo que hace suma al contrario resta, pero bueno mientras la derecha siga celebrando estás estupideces la izquierda seguirá por mucho tiempo en el poder aún no han entendido", “Aunque no lo crean, ella puso toda su capacidad en inventarse estos 3 insultos, pero es como su carrera musical, pésima, patética y estúpida. Sigue llorando, se disfruta”, fueron algunas de las reacciones.