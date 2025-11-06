“Uno queda ardido”: El Padre Linero habló del acuerdo que tiene con su esposa para solucionar sus peleas

El salario Alberto Linero es una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia, no solo por su destacado trabajo periodístico en ‘Día a Día’ de Caracol TV, y ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio junto a Néstor Morales; a esto se le suma la conversación que genera desde que decidió dejar atrás su vida como sacerdote e iniciar una relación sentimental que desembocó en un matrimonio en el que está más que feliz. Aunque como toda pareja hay discusiones de por medio y es por eso que tanto él como su amada tienen un acuerdo para solucionarlas.

Le puede interesar: ¿Renunció?: ‘El padre Linero’ reapareció y explicó la razón de su ausencia en Caracol y Blu Radio

Tras 25 años de dedicarle la vida al señor, Linero decidió darle una oportunidad a su corazón y seguir el llamado que le hizo cupido. La encargada de acelerar le sus laditos fue María Alcira Matallana, con quién no solo comparten gustos, también profesión, ya que se conoce que ella es una destacada trabajadora en el ámbito de la comunicación y el marketing.

Justamente estás pasiones los han llevado a realizar varios videos en los que la reflexión y los temas de pareja resaltan; el último de ellos uno en los que los dos revelan cómo solucionan una discusión, solución en la que abogan por el respeto y el buen trato.

“Lo ideal de la pelea no es que yo gane o que tú ganes, lo ideal es que lleguemos a un consenso en el que gane nuestra relación. (...) Por encima de nosotros dos está ese universo que creamos. Porque cuando tú ganas y yo pierdo lo único que estamos haciendo es preparando la otra pelea; uno queda ardido, porque cuando uno pierde queda ardido”, fueron las palabras de Linero y su esposa que generaron una gran conversación en la web.

¿El Padre Linero renunció a Caracol?

En el cierre del mes de octubre e inicios de enero del año en curso, la audiencia de Caracol y Blu Radio estaba totalmente atónita al no ver a Linero en sus pantallas ni escucharlo en radio, la razón: se tomó unas merecidas vacaciones en las que visitó varios países del globo, dentro de ellos, India, Turquía, Roma y El Vaticano. El exclerigo reapareció en la mañana del pasado martes 4 de noviembre en la emisión de ‘Mañanas Blu’.