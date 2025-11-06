Patricia Grisales es la nueva eliminada de MasterChef; no logró entrar al top 7 de la competencia

MasterChef Celebrity se va acercando poco a poco a su gran final, por lo que una vez más trajo un reto de eliminación, en la noche de este 5 de noviembre. Las participantes que se disputaron los cupos, fueron Patricia Grisales, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, esto tras no lograr obtener la salvación el día anterior.

La ganadora de la salvación y quien pudo regresar al balcón fue Michelle Rouillard, al conquistar a los chef Jorge Raush y Nicolás de Zubiría. En el caso de Patty, venía presentando un dolor en las costillas, lo cual le causo molestia y gran desmotivación en el reto de salvación y aunque no tenía fe, su plato salió mejor de lo que se esperaba.

Al iniciar el reto de eliminación las tres participantes se dieron unas emotivas palabras, cada una resaltando que más allá de la rivalidad, demostraron su respeto entre todas, pero también su deseo de continuar en la competencia. Ya durante el reto, Carolina Sabino se vio un poco estresada, ya que su plato no quedó tal cual como lo había planeado, mientras que el chef Nico le prestó su ayuda a las tres participantes.

Al momento de presentar sus platos, Violeta y Patty lograron llevarse comentarios bastantes positivos, en el caso de Patty la felicitaron por hacer uno de sus mejores platos de la competencia. Mientras que Sabino, se llevó más críticas hacia su personalidad, al no confiar en sus habilidades, lo cual la lleva a tener errores en su cocina. Por lo que finalmente, la eliminada de la semana fue la actriz, Patricia Grisales, a pesar de tener un plato excelente.

¿Por qué estuvo ausente en los últimos capítulos Raúl Ocampo?

En la noche del martes, el capítulo de MasterChef Celebrity inició con la ausencia del participante Raúl Ocampo, quien durante el reto anterior, mientras preparaba un desayuno con Taguado, se lesionó. Esto al salir corriendo y coger un utensilio, se tropezó con un banco de madera y cayó al piso, si bien no pasó a mayores, le generó una lesión al actor, por lo que tuvo que acudir al médico.

“Raúl está incapacitado, en la mitad de la cocinada, yo estaba molestando a Valentina porque lo mandó al piso, realmente tuvo un accidente. En ese afán de terminar y con la adrenalina, se dio cuenta de que tan grave estaba”, explicó la presentadora Claudia Bahamón.