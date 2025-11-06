Entretenimiento

María Becerra lanza su nuevo sencillo ‘Jojo’ y anuncia su próximo álbum

La artista argentina se sumerge en distintos alter egos que encarnan emociones, estilos y universos propios

MARIA BECERRA ANUNCIA SU NUEVO ÁLBUM “QUIMERA” PRODUCIDO POR EL ECUATORIANO XROSS.
Por Valentina Bernal

Maria Becerra anuncia su nuevo álbum QUIMERA, que verá la luz el 20 de noviembre, y lanza JOJO, el primer capítulo de una trilogía conceptual dedicada a uno de sus personajes más provocadores.

En este nuevo proyecto, la artista argentina se sumerge en distintos alter egos que encarnan emociones, estilos y universos propios, construyendo una narrativa artística que ya comenzó a desplegarse en sus lanzamientos anteriores. JoJo es el tercer alter ego que presenta oficialmente y su llegada coincide con la cuenta regresiva hacia los dos shows 360° que ofrecerá Maria el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate.

JOJO encarna la sensualidad, la dominación y el poder ardiente. Magnética, atrevida y nocturna, es una figura que no necesita gritar para hacerse notar. La canción que lleva su nombre es su carta de presentación: un track con personalidad propia, producido por XROSS junto a Maria, quien desde hace tiempo también se involucra activamente en la producción de su música.

El videoclip refuerza este universo con una propuesta visual potente, de estética futurista y nocturnidad latente. Dirigido por Diego Peskins y producido por Virgen Films, el video nace de una idea original de la propia artista. Allí, JoJo se despliega como una presencia hipnótica que se mueve con deseo, precisión y poder.

