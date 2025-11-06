María Becerra lanza su nuevo sencillo ‘Jojo’ y anuncia su próximo álbum

Maria Becerra anuncia su nuevo álbum QUIMERA, que verá la luz el 20 de noviembre, y lanza JOJO, el primer capítulo de una trilogía conceptual dedicada a uno de sus personajes más provocadores.

En este nuevo proyecto, la artista argentina se sumerge en distintos alter egos que encarnan emociones, estilos y universos propios, construyendo una narrativa artística que ya comenzó a desplegarse en sus lanzamientos anteriores. JoJo es el tercer alter ego que presenta oficialmente y su llegada coincide con la cuenta regresiva hacia los dos shows 360° que ofrecerá Maria el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate.

JOJO encarna la sensualidad, la dominación y el poder ardiente. Magnética, atrevida y nocturna, es una figura que no necesita gritar para hacerse notar. La canción que lleva su nombre es su carta de presentación: un track con personalidad propia, producido por XROSS junto a Maria, quien desde hace tiempo también se involucra activamente en la producción de su música.

El videoclip refuerza este universo con una propuesta visual potente, de estética futurista y nocturnidad latente. Dirigido por Diego Peskins y producido por Virgen Films, el video nace de una idea original de la propia artista. Allí, JoJo se despliega como una presencia hipnótica que se mueve con deseo, precisión y poder.