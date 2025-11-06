Las Murillo presentan ‘La Espinita’, su apuesta por renovar el despecho

El dúo femenino Las Murillo presenta su más reciente sencillo “La Espinita”, una propuesta musical fresca y honesta que combina el sonido contemporáneo con la esencia tradicional del despecho colombiano. Escrita por César León y producida por Robert Londoño, esta canción captura el momento en el que el amor deja una huella imborrable —esa espinita que permanece incluso cuando el corazón intenta sanar—.

El lanzamiento oficial será el 22 de julio de 2025, acompañado de un videoclip dirigido por Lightroom, bajo la mirada artística de Juan Pablo Martelo y Juan Diego Romero. Con una estética cinematográfica y emocional, el video retrata la fuerza, la vulnerabilidad y la autenticidad de Las Murillo, apoyado en un impecable trabajo de diseño de arte de Lina Cortés, vestuario de Mary Manrique y maquillaje de Sergio, que refuerzan su identidad visual como artistas femeninas del género popular.

Durante el proceso creativo, el acompañamiento de la coach artística Yanetsis Alfonso fue determinante para potenciar la interpretación vocal y la conexión emocional de las hermanas, consolidando su sello propio dentro de la nueva generación de intérpretes del despecho.

Con “La Espinita”, Las Murillo no solo reafirman su talento y madurez musical, sino que también reivindican la voz de la mujer en un género históricamente dominado por hombres, ofreciendo una interpretación empoderada, sensible y profundamente real.