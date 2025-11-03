‘La loba’ en casa: Shakira hizo vibrar a Bogotá con su último concierto en Colombia

Miles de asistentes se dieron cita el pasado 1 de noviembre el Vive Claro de Bogotá para despedir a Shakira en el cierre de su gira en Colombia con ‘Las mujeres ya no lloran’. Desde horas de la noche del día anterior, los fieles fanáticos de la barranquillera llegaron para vivir de cerca esta experiencia musical y vibrar al ritmo de ‘la loba’.

Con ‘looks’ inspirados en canciones como ‘Las de la intuición’ y ‘Waka, waka’, el recinto comenzó a llenarse a la expectativa por la salida de la artista. Las pantallas le dieron inicio a este show recordando varios de los éxitos de Shakira y el camino que ha transitado con el paso de los años y ahora ese anhelado reencuentro que terminó siendo un sueño cumplido para muchos sus fanáticos.

Cerca de las 9 pm, la cantante arribó al escenario realizando su acostumbrada ‘Caminata con la loba’, con capa y gafas oscuras, Shakira le dio paso a su imponente show, agradeciéndole al público por el cariño e interpretando ‘Girl like me’, una de las más esperadas ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’, donde las emociones del público estaban a flor de piel.

Con una gran puesta en escena, Shakira buscó seguir la magia que lleva en cada uno de sus videos musicales al escenario con canciones como ‘Te felicito’, así como también el uso de la Inteligencia Artificial que fue la encargada de llenar de expectativa al público al inicio de canciones como ‘Ojos así’, donde por supuesto, sus caderas y su sensualidad se robaron el show.

Ante la conexión con sus fans, Shakira decidió hacer una pausa para dejar clara su emoción al poder llevar a cabo un nuevo concierto en Bogotá y por ende, recodar sus inicios en la música, pues la capital colombiana fue el lugar que también puso su granito de arena para así dar a conocer su talento, hecho que lleva grabado en su corazón.

“Esto es increíble. Gracias, Bogotá por haberme permitido volver. Gracias, Colombia, por darme este regalo de realizar nueve conciertos en mi país. Prometo darles todo de mí. Bogotá, esta noche y siempre somos uno. Muchísimas gracias no saben qué bien me la estoy pasando. Quiero contarles algo, en Halloween me disfracé de María Antonieta y salí con mis hijos a pedir dulces por las calles de Bogotá. Qué orgullosa me sentí de mostrarles esta ciudad a mis hijos.

Estoy enamorada de Bogotá, qué belleza de ciudad. Me acuerdo, además, cuando con 13 años vine por primera vez a grabar mi primer álbum ‘Magia’ y recuerdo cuando vine a vivir a los 16 añitos y todo lo que ha pasado desde entonces. Gracias a ustedes he realizado una gran parte de mis sueños. Toda una vida acompañada por su cariño, por su apoyo, se los agradezco tanto por haberme traído hasta aquí en esta vida”.

La barranquillera también interpretó varias de sus colaboraciones como ‘Copa vacía’, junto a Manuel Turizo, ‘La bicicleta’ con Carlos Vives, ‘La tortura’ con Alejandro Sáenz, Chantaje con Maluma e ‘Hips don’t lie’, que este año cumple 20 años desde su lanzamiento y que hace pocos meses lanzó una nueva versión con Ed Sheeran y Beéle, quien se encontraba entre el público, tanto así que Shakira no dudó en enviarle un especial saludo.

“Ya saben que mi vida no ha sido nada fácil estos últimos años, pero es que de las caídas nadie se salva. Lo que sí es que nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más fuertes, resilientes, sabias. ¡Bienvenidos al tour de las mujeres ya no lloran!”, fueron otras de las palabras de Shakira en medio de su concierto.

La nostalgia también estuvo presente en varios momentos de la presentación de la colombiana tras interpretar algunas de sus recientes canciones como ‘Acróstico’ y ‘Última’ que denotan el complejo momento que vivió y como logró encontrar refugio en sus hijos, Sasha y Milán. Una de las grandes sorpresas estuvo de la mano de las integrantes de La orquesta filarmónica de mujeres de Bogotá, quienes junto a Shakira le dieron vida a ‘La pared’, donde Shakira destacó el rol de la mujer y el honor que fue el poder compartir escenario junto a ellas.

Por supuesto, la barranquillera tampoco pasó por alto grandes éxitos como ‘Antología’, ‘Si te vas’, mencionando que ante el pedido de su público decidió agregar a este set list ‘Inevitable’ y tales fueron las emociones que varios de los asistentes no aguantaron las lágrimas ante estas interpretaciones.

“Qué linda ha sido esta gira por Colombia. Definitivamente, no hay nada como cantar en casa. Estos nueve conciertos han sido un verdadero regalo para mí. La vida tiene formas de recompensarlo a uno, tarde o temprano, y esta es una de ellas”, apuntó Shakira.

El cierre del concierto de Shakira se dio con el conocido ‘Waka, waka’, la canción del mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010, para posteriormente darle paso a ‘She wolf’ y al lobo inflable de tamaño gigante que estuvo acompañado de ‘Los 10 mandamientos de las lobas’.

Finalmente, la canción en colaboración con la paisa Karol G ‘TQG’ (Te quedó grande) fue la cereza del pastel, cerrando con un evidente mensaje de empoderamiento femenino que le hace honor al nombre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Varios asistentes catalogaron el concierto de Shakira como uno de los mejores del año, esperando que la barranquillera en los próximos años siga deleitando al público colombiano con su talento en el escenario.