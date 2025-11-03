“Estimados Señores” arrasó en los Premios Macondo 2025 que reunió a los mejores del cine en Medellín

Este domingo 2 de noviembre, el Teatro Metropolitano de Medellín se vistió de gala para convertirse en el epicentro del cine colombiano durante la celebración de la XIII edición de los Premios Macondo, organizados por la Academia Colombiana de Cine para reconocer la excelencia y el talento en la industria audiovisual nacional que durante el 2025 realizó cerca de 80 películas.

Cristina Umaña, presidenta de Academia Colombiana de Cine, en diálogo con PUBLIMETRO COLOMBIA dijo que “llevamos 13 años desde que nacieron los Premios Macondo tratando de buscar alternativas, tocando puertas, entendiendo, aprendiendo y buscando cuál es la mejor opción para que nuestro cine pueda salir al mundo y pueda llegar a nuestra gente colombiana. También buscando el apoyo de las entidades públicas y privadas y año tras año se han dado pasos importantes”.

Umaña también destacó la presencia de las mujeres “cada vez es más evidente el trabajo y la posición que las mujeres vamos ganando en nuestro sector, ya era hora que sucediera y que a las mujeres también la industria nos diera la posibilidad de sentirnos confiadas y empoderadas para contar nuestras historias, escribirlas, dirigirlas, producirlas y actuarlas. También hay más historias donde las protagonistas son mujeres”.

La cinta Estimados Señores, dirigida por Patricia Castañeda, fue la gran triunfadora de la noche al llevarse nueve galardones, entre los que están Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje, y Mejor Actriz de Reparto, Paula Castaño.

Otra producción que se llevó tres de sus cuatro nominaciones fue La Salsa Vive, a Mejor Largometraje Documental, Mejor Sonido y Mejor Montaje.

Simón Jaramillo, diseñador de sonido y mezclador de La Salsa Vive, habló con PUBLIMETRO COLOMBIA a su paso por la alfombra roja sobre su trabajo, que se llevó el galardón a Mejor Sonido.

“La salsa tiene una gran trayectoria, sobre todo en Cali, la ciudad que la adoptó, y tiene unos códigos sonoros muy especiales que tiene uno que entender cuando está inmerso en la ciudad. Digamos que el gran reto fue que la película sonara a lo que suena la salsa en la calle, a lo que los tíos, los abuelos y mucha gente la siente y la vive”, dijo Jaramillo, quien agregó que “es un honor estar aquí porque es la retribución a un trabajo muy bien hecho”.

Por su parte, Malta fue reconocida por su guion y la actuación de reparto de Emmanuel Restrepo, quien destacó la importancia de los premios para la industria.

“Los premios son muy necesarios, más allá de la estatuilla, de que haya algo como específico, yo creo que es importante reconocer lo que estamos haciendo, porque eso son los premios, podernos ver todos como industria, actores, actrices, productores, directores, técnicos; para reconocer lo que estamos haciendo”, dojo

Producciones como La Ciénaga entre el mar y la tierra, con los premios a Mejor Actor y Actriz Protagónicos (Manolo Cruz y Vicky Hernández), y Uno, Entre el oro y la muerte, ganadora del Premio del Público y del Premio Macondo Sostenible, también destacaron en una velada que celebró la diversidad y madurez del cine colombiano.

Jorge Cao, nominado a mejor actor de reparto por La Ciénaga Entre el mar y la tierra, habló sobre los premios y dijo que “desde el momento en el que pudimos crear la Sociedad de la cinematografía colombiana, es de suma importancia esto, porque es la manera de agruparnos en este sector, de ser uno en la búsqueda de hacer cosas y el Premio Macondo es un estímulo maravilloso para esos creadores que hacemos cine en Colombia”.

La ceremonia contó con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, Satena, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica (CNACC), EGEDA Colombia, Hoteles Dann Carlton, entre otros aliados. La noche fue un homenaje al crecimiento de la industria nacional y a las historias que reflejan la identidad, la memoria y las transformaciones del país.

Para el maestro y director de cine, Víctor Gaviria, el cine colombiano ha evolucionado y “tiene mucho para mostrar, es muy comprometido con este país. Hablando con Julio Gaviria, que presentó un Triller de acción de misterio, de crimen y todo eso, pero está vinculada al problema de la minería. Cuando le pregunté, me dijo que ‘Víctor desde que vimos tus películas todos los cineastas tenemos la obligación de contar el país’. La verdad es que los cineastas colombianos somos muy sensibles a que el cine sirva para escribir la historia del país”.

Finalmente, se anunció que la próxima edición de los Premios Macondo, en 2026, se celebrará en Cali, continuando el propósito de llevar este reconocimiento a distintas regiones del país.