Lanzamientos de la semana: del romance urbano, al trap y la salsa soñada de Nathy Peluso

El panorama musical latino y global se renueva con colaboraciones inesperadas, fusiones atrevidas y artistas que siguen expandiendo los límites de su sonido. Desde el junte entre Soley y Nanpa Básico hasta el regreso experimental de Bruce Springsteen, estos son los estrenos que marcan la semana.

Soley y Nanpa Básico: un secreto contado a la luna

La nueva referente femenina de la música urbana, Soley, une su voz y sensibilidad con la poesía urbana de Nanpa Básico en “Los Secretos de la Luna”, una balada romántica cargada de nostalgia y sentimientos que se quedan en la cabeza.

“Es una canción muy personal que, cada vez que la escucho, me transporta a ese sentimiento de extrañar a mi pareja. Es una canción que amo, muestra otra faceta de mí. Además es algo que siempre soñé: tener una canción con Nanpa”, contó Soley.

Este lanzamiento marca uno de los momentos más importantes en su carrera y combina los universos musicales de ambos artistas, entre lo íntimo y lo urbano.

Bruce Springsteen reinterpreta su propio clásico con Nebraska ’82: Expanded Edition

El universo sonoro de Nebraska, uno de los discos más introspectivos de Bruce Springsteen, cobra nueva vida con un box set de cinco discos que incluye grabaciones inéditas, versiones descartadas y una película con la interpretación completa del álbum.

“Es radicalmente diferente a como lo recordaba. Creo que sorprenderá incluso a los fans más fieles”, dijo el músico.

El material incluye las legendarias sesiones de Electric Nebraska junto a la E Street Band, ofreciendo una mirada profunda al proceso creativo detrás de una de las obras más crudas y emocionales del “Jefe”.

Nathy Peluso cumple su promesa: presenta MALPORTADA, su disco de salsa

Desde su casa en Barcelona, Nathy Peluso recordó una promesa que le hizo a su madre: grabar un disco de salsa que el mundo entero escuchara. Ese sueño se hizo realidad con MALPORTADA, un EP grabado en Puerto Rico que celebra la sensualidad, el ritmo y el poder femenino.

Tras temas como “Mafiosa” y “Puro Veneno”, Peluso regresa a sus raíces latinas con una producción que reafirma su versatilidad y su respeto por el género.

Mike Bahía estrena “Un Vacío”: nostalgia con tecnología y alma caleña

El artista caleño Mike Bahía regresa con “Un Vacío”, una canción producida junto a La Nube y Brandel, que combina la calidez tropical con una estética moderna.

El videoclip, grabado en Cali con tecnología greenscreen, presenta a Mike con una imagen renovada y una propuesta visual de alto nivel.Una historia de amor y ausencia contada desde la autenticidad y la nostalgia.

Marconi Impara lanza “ROADTRIP”: el trap del desamor digital

Tras el éxito de “LONELY” y “Qué Rica”, el puertorriqueño Marconi Impara regresa con “ROADTRIP”, un tema que mezcla trap, hip hop y electrónica para narrar la obsesión post-ruptura y el stalking emocional en redes.

“Este tema es pa’ esos que siguen metidos en el perfil de alguien que ya los borró de los close friends. Todos hemos estado ahí, aunque nadie lo quiera admitir”, dice Marconi.

Con barras afiladas y una producción moderna, reafirma su autenticidad dentro del trap boricua.

Danny Pryp fusiona reggaetón con ópera en “SEDIENTO”

El artista latino-australiano Danny Pryp sorprende con “SEDIENTO”, una propuesta que combina el reggaetón sensual con la ópera clásica, creando una experiencia sonora inédita.

“Es probablemente la única canción en el mundo que fusiona reggaetón urbano con ópera clásica”, comenta el artista.

Con matices vocales teatrales y un beat envolvente, Pryp ofrece una historia de amor, deseo y dramatismo musical.

Left & Right debutan con “Pura Adrenalina”: rock, ska y sororidad

Desde Cundinamarca, las hermanas Linda y Karol Quevedo presentan “Pura Adrenalina”, el primer sencillo de su proyecto Left & Right, una propuesta que fusiona electro pop, soul, R&B y ska.

La canción celebra la emoción pura de un concierto en vivo y el sentido de pertenencia que solo la música puede generar. El videoclip recopila imágenes de sus presentaciones en festivales de Puerto Rico como Remember The Longbranch y Skaribe.