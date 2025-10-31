Antonia de Los Chicaneros pide ayuda para encontrar a su gato; recibió críticas por supuesto abandono

Antonia Botero, creadora de contenido conocida por su participación en Los Chicaneros, conmovió a sus seguidores al revelar el difícil momento que atraviesa tras la desaparición de su gato Robert, luego de que decidieran junto a su pareja sacarlo a pasear:

En un video publicado el pasado 29 de octubre en TikTok, la influenciadora contó entre lágrimas que el felino se extravió durante su primer paseo al aire libre. “Lo estamos buscando. Llevamos todo el día, toda la noche. No aparece”, relató visiblemente afectada. “Esto lo voy a publicar por acá para desahogarme porque ya siento que se me va a explotar el pecho”, añadió.

Antonia explicó que el gato podría encontrarse entre la maleza de la zona donde se perdió, e incluso pidió a sus seguidores hacer una oración para que aparezca: “Si están viendo este video y ustedes creen en Dios, una oración por Robert para que aparezca. Me siento demasiado triste”.

El clip rápidamente se volvió viral y desató cientos de comentarios, algunos de ellos recordando la relación distante que Antonia mantiene actualmente con sus padres. Su madre, María Cristina, también creadora de contenido y figura central de Los Chicaneros, fue diagnosticada y recientemente operada de cáncer de mama, un procedimiento que, según se conoció, resultó exitoso.

En medio de ese contexto, varios usuarios criticaron a Antonia por mostrar mayor preocupación por su mascota que por su familia. “Increíble que le importe más un gato que su mamá”, escribió un internauta, mientras otros le pidieron empatía y respeto: “Cada quien vive el dolor a su manera”.

Hasta el momento, la influenciadora no se ha pronunciado sobre los comentarios y continúa enfocada en la búsqueda de Robert, el gato que, según ha dicho en varias oportunidades, se convirtió en su compañero más cercano.