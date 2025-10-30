¿Un nuevo adiós? Andrés Montoya mostró sus planes tras salir de Noticias Caracol

Andrés Montoya es un conocido periodista y presentador colombiano, quien cuenta con una amplia acogida entre los televidentes. Durante más de siete años el paisa hizo parte de Noticias Caracol, convirtiéndose en una de las principales figuras de la primera emisión. Sin embargo, hace pocos días se confirmó su salida del informativo, causando sorpresa entre los televidentes.

Le puede gustar: Hija de Gustavo Petro se burló de las críticas al ingresar a la Lista Clinton

Si bien, Andrés ha decidido no mencionar los motivos exactos por los que salió de Noticias Caracol, lo cierto es que en medio de una entrevista para la Revista Vea sostuvo que era una decisión que ya veía venir debido a la serie de cambios por los que está pasando el informativo.

Aunque el paisa no ha mencionado cuáles son sus próximos planes, en los últimos días ha estado mucho más activo por medio de sus redes sociales, disfrutando así de algunos días de descanso en Bogotá. Pero antes de retomar sus respectivas labores, el experiodista de Noticias Caracol planeó un nuevo viaje demostrando su emoción a través de las redes sociales, pues su primera parada fue Medellín, ya que es su ciudad natal y donde reside su hijo actualmente, buscando así pasar tiempo de calidad junto a él.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce cuál será el nuevo destino de Montoya, sin embargo, buscaría seguir enfocándose en la radio y en la televisión, las cuales son sus dos más grandes pasiones.

Andrés Montoya Andrés Montoya

Andrés Montoya Andrés Montoya

¿Quién sería el reemplazo de Andrés Montoya en Noticias Caracol?

A quien se le ha visto siendo parte de la primera emisión y quien sería el reemplazo de Andrés Montoya es Nicolás Rojas, quien lleva un buen tiempo siendo parte de Noticias Caracol, sin embargo, no era una de las principales figuras durante las diferentes emisiones.

Además, hace pocos meses y durante la ausencia de Montoya estuvo haciendo parte de la primera emisión en compañía de Daniela Pachón.

En cuanto al ámbito profesional, Rojas se graduó como comunicador social y periodista de la Universidad Santo Tomás, contando con experiencia tanto en televisión como en radio, pues además de su rol en Noticias Caracol, forma parte del equipo de ‘Blu Radio’ cubriendo las secciones de política y ciudad.