⁠Halloween versión vallenata: Michael Myers fue visto tocando el acordeón para pedir monedas

En Valledupar, la capital del vallenato, Halloween tuvo un giro inesperado y musical. Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre disfrazado de Michael Myers, el icónico asesino de la saga Halloween, interpretando con un acordeón el tema principal de la película en pleno semáforo de la ciudad.

Le puede interesar: JuanDa no defraudó a sus fans y sorprendió con nuevo disfraz de Halloween

La curiosa escena, grabada por transeúntes, rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios entre los usuarios, quienes no tardaron en bautizarlo como “el Michael Myers vallenatero”. En el clip, el personaje toca con notable destreza mientras sostiene su clásica máscara blanca, logrando una combinación insólita entre el terror cinematográfico y la tradición musical de la región.

“Este será el terror en el próximo Festival Vallenato”, escribió un usuario entre risas, mientras otros destacaron la creatividad del intérprete por fusionar dos universos tan opuestos. Algunos aprovecharon la situación para hacer observaciones sobre la cotidianidad en Valledupar. “Pues la canción le pega al de la moto que se pasó el semáforo en rojo, debe ser la banda sonora de su vida diaria”, comentó otro internauta, refiriéndose a una infracción que se alcanza a ver en el video.

Las redes sociales se llenaron de memes y apodos que mezclaban el humor local con el terror de la saga. Surgieron nombres como “Michael Yeison Myers Maestre” y bromas del estilo “Psicólogo: El Michael Myers vallenatero no existe. El Michael Myers vallenatero: 🎶🎃”.

Aunque su identidad aún no ha sido confirmada, el personaje ya se ganó el cariño de los usuarios, quienes lo consideran una muestra más del ingenio colombiano para reírse incluso en contextos inusuales.