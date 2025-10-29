No serán ‘Imágenes Retro’: Soda Stereo vuelve a Bogotá con Cerati en holograma

El 4 de septiembre de 2014, quedó plasmado en el calendario como uno de los días más tristes en la historia del rock latinoamericano, tras el deceso de Gustavo Cerati, artista que dejó un enorme legado para la cultura argentina y que será traído a modo de holograma en el Movistar Arena de Bogotá, en mayo de 2026. Acá los detalles que se saben del concierto.

Páramo Presenta, anunció en la mañana de este 29 de octubre el show ‘Soda Stereo: Ecos’, espectáculo que traerá de vuelta a esta icónica banda, cuya última presentación con Cerati se dio en 2007. “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el encuentro más esperado”, fueron las palabras de los organizadores en el post de anuncio oficial.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Al ritmo de ‘Antología’: Hombre le pidió matrimonio a su novio en concierto de Shakira en Cali

Gustavo Cerati Imagen de Getty Images

La presentación en la capital colombiana está programada para el próximo 29 de mayo, días antes de lo que serán las elecciones presidenciales, por lo que cabe la posibilidad que, para ese día, no se venda licor debido a la medida de Ley Seca.

Adicionalmente, se conoce que la venta de boletería para público en general se realizará desde el 5 de noviembre por medio de la página web de TuBoleta; pero si usted es cliente del Grupo Aval, podrá acceder al beneficio de la preventa a partir del 3 de noviembre.

Cabe recordar que un montaje similar se vivió en 2021, se realizó un tributo similar llamado “Rito a Soda Stereo’, en el Movistar Arena; luego que la banda postergara su gira ”Gracias totales", con la que visitarían varios países de la región.