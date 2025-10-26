Hijo de Sandra Reyes habló de cómo fue la dura despedida de su madre, tras la lucha contra el cáncer

El pasado 1 de diciembre de 2024, la televisión colombiana tuvo que despedir a la actriz Sandra Reyes, tras la noticia de su fallecimiento a los 49 años al enfrentarse a un largo tratamiento contra el cáncer de seno. Uno de los papeles más recordados de la talentosa actriz fue como la Doctora Paula, el amor de ‘Pedro El Escamoso’.

La actriz siempre eligió mantener su vida en privado, pero se conoce que era madre de un hijo con quien pasó sus últimos días en Ubate, el nombre de su hijo es Gerónimo Parada Reyes y parece que heredó los dotes artísticos de su madre. A pocos meses de cumplirse un año de su partida, ‘La Red’ realizó un emotivo homenaje por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, del que su familia hizo parte.

Durante el evento, se entregó un cuadro con su imagen y se exaltó su legado artístico y humano. A la par, Gerónimo habló por primera vez de forma pública sobre cómo fue se último adiós de su madre: “Los recuerdos que tengo de mi mamá son de amor... Fue muy complicado para todos, pero ante todo fue muy tranquilo. Nos pudimos decir todo, tuvimos tiempo de hablar, de amarnos, de abrazarnos. Ante todo, fue bonito tener esa última despedida”, contó el joven.

Además reveló que todavía la siente cerca y que el último consejo que le dio su madre fue: “Sonríele a la vida”, la cual lleva presente en su día y día. En el homenaje también estuvieron presentes varios colegas de la actriz, entre ellos María Eugenia Penagos, Jairo Soto, María Cristina Galindo y por supuesto su familia.