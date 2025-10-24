Resultado del último sortero del Dorado Tarde celebrado el 24 de octubre

El Dorado Tarde es un popular juego de azar en Colombia que se enmarca dentro de la categoría de las Apuestas Permanentes o “Chance”. Su mecánica es sencilla: el jugador elige un número de cuatro cifras, que va desde el 0000 hasta el 9999, y define el monto de dinero que desea apostar a ese número. Este juego le permite al apostador tener múltiples opciones de ganancia, ya que no solo se premia el acierto total.

El sorteo de Dorado Tarde se lleva a cabo todos los días (incluyendo fines de semana, aunque esto puede variar según la empresa operadora) a las 3:30 de la tarde (hora de Colombia). En el sorteo se extrae el número ganador de cuatro cifras. Recientemente, algunos sorteos han incorporado una quinta balota o cifra adicional, lo que amplía las modalidades y posibilidades de premio para los participantes.

La ganancia del jugador depende de la modalidad de apuesta que haya elegido y de la cantidad de cifras que logre acertar en el orden correcto. Las modalidades más comunes incluyen el acierto de las cuatro cifras en orden exacto (Directo), tres cifras exactas (Pleno), las dos últimas cifras (Pata) o incluso solo la última cifra (Uña). También existe la opción “Combinada”, donde se aciertan las cifras sin importar el orden. El premio se calcula multiplicando el valor apostado por un número preestablecido (por ejemplo, 4.500 veces lo apostado para el acierto de las cuatro cifras en orden exacto).

Finalmente, para reclamar cualquier premio, el ganador debe presentar el tiquete original en perfecto estado en un punto de venta autorizado, junto con su documento de identidad físico, ya que debe ser mayor de edad. Es importante saber que, como en todos los juegos de azar en Colombia, los premios que superan cierto monto legal están sujetos a la retención en la fuente (un descuento tributario del 20%) antes de ser entregados.

Resultado del Dorado Tarde 23 de octubre

Número ganador: 9034

La quinta: 1