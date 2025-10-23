Tres planes imperdibles para disfrutar octubre con gastronomía, música y arte en la capital

Octubre llega con una agenda vibrante que invita a descubrir la ciudad desde nuevas perspectivas. Con experiencias que combinan gastronomía, cultura y diversión, el hotel Grand Hyatt se convierte en punto de encuentro para quienes buscan disfrutar momentos que despiertan los sentidos.

Halloweekend: tres días de celebración sin límites. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, tres experiencias únicas bajo el concepto “Vive todo Halloweekend como si fuera viernes”:

31 de octubre – Enchanted Night Party: gastronomía gourmet, barra libre, DJ en vivo y decoración temática.

gastronomía gourmet, barra libre, DJ en vivo y decoración temática. 1 de noviembre – Drunch & Tonic Especial Halloween: cócteles temáticos y estaciones premium.

cócteles temáticos y estaciones premium. 2 de noviembre – Enchanted Brunch & Family: actividades infantiles, música en vivo y propuesta gastronómica familiar.

Festival Diwali: un viaje a la India sin salir de Bogotá:

El 19 de octubre, el restaurante Capitalino rendirá homenaje a la cultura india con una cena especial guiada por el chef invitado Harsh Bathia. Una experiencia de aromas, colores y simbolismos con un valor de $210.000.

Cena de lujo en Ushin Japanese & Grill:

El 24 de octubre, Ushin ofrecerá una cena inspirada en la elegancia japonesa con ingredientes premium como wagyu, caviar, langosta y magret, acompañados de vinos selectos, cócteles de autor y whiskys de lujo.

Octubre se consolida así como un mes para celebrar, compartir y dejarse sorprender a través de experiencias gastronómicas y culturales que elevan el arte del buen vivir en la capital.