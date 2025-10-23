¿Se graduó?, Beéle apareció presumiendo titulo universitario y lo cuestionaron en redes

Brandon López más conocido como Beéle, es un joven cantante y compositor colombiano, originario de Barranquilla, que se ha consolidado como una de las voces prometedoras de la música urbana latina. Su sello distintivo radica en la fusión de ritmos caribeños, como el dancehall y el afrobeat, con géneros urbanos.

Además de su carrera artística, la exposición mediática lo ha llevado a estar involucrado en varias polémicas, esto por la infidelidad hacia su exesposa Camila Rodriguez, más conocida como Cara, esto con Isabella Ladera. Lo más reciente en cuanto a este tema fue la filtración de un video intimo con la venezolana, que logró darle la vuelta a todo el internet.

A pesar de estos problemas, el cantante nunca se ha pronunciado de forma pública solo mediante sus representantes legales. Por otro lado, en TikTok apareció un video donde se le ve al cantante con un titulo universitario como abogad de la Universidad de los Andes, allí el cantante posa con este y la persona que tomo la fotografía y el video, lo felicita.

No obstante se puede observar que este no es de él, sino de algunas de las personas que los que estaba en lo que sería una discoteca. Esto algunos se lo tomaron en serio y cuestionaron como el artista había logrado graduarse de la universidad, pero otros si notaron que era en broma.

“Que empiece a trabajar con la hermana de Yina jajaja la abogada de temu”, “un abogado que dice “fuera” en vez de hubiera, vamos bien", “una cajita de sorpresas”, son algunos de los comentarios hacia el artista.

Por otro lado, el barranquillero hizo parte de la nueva versión del éxito ‘Hips don’t lie’ de la estrella Shakira y a ellos se sumó Ed Sheeran. Si bien la canción llegó para darle fresco