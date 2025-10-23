Pipe Peláez reveló que él hizo intro de una de las canciones más famosas de Diomedes Díaz

El 22 de diciembre de 2013, está plasmado en los calendarios de los fanáticos del vallenato como uno de los días más tristes de la historia del género, luego de la muerte del ‘Cacique de La Junta’ Diomedes Díaz, artista que dejó un enorme legado en vida que aún sigue generando conversación. Muestra de esto fueron los comentarios que generó la revelación del cantante Pipe Peláez, quien dio a conocer que él fue el encargado de hacer el intro de una de las canciones más famosas de ‘Diome’.

Fueron más de 300 canciones las que dejó Díaz en su exitosa carrera musical, dejando para el folclor varios álbumes dentro de ellos: ‘Los profesionales’, ‘Con mucho estilo’, ‘De nuevo con mi gente’, ‘Muchas gracias’, ‘Dos grandes’, y ‘Mi biografía’; y este último tiene una de los temas icónicos de Díaz, ‘Sin saber qué me espera’ en la que participó Peláez.

El homenaje en la tumba de Diomedes Díaz, tras 11 años de su partida (Vía X @DiomedesDiaz)

En entrevista para el formato digital ‘Desparcha2′, el intérprete de ‘Vivo pensando en ti’, dio a conocer una historia que pocos conocían, asociada a la época en la que él fue músico de Diomedes cuando estaba haciendo sus primeros ‘pinitos’ en la música y colaboraba con otros grandes artistas vallenatos.

“Yo tuve la oportunidad de trabajar como guitarrista de Diomedes, pero yo no estaba en ese proyecto. A mí me llamó Sony Music en una mañana de domingo y me preguntó si me gustaría grabar con Diomedes. Me fui sin bañarme antes que buscaran a otros; era mi oportunidad más preciada. (...) Yo con esa introducción quedé inmortalizado.”, expresó Peláez, quien con sus palabras generó una gran conversación en las redes.

“Felipe no necesitaba de Diomedes para ser quien es”,“Casi muero pensando que era Óscar Cantillo”, “Para mí es la canción que mejor se escucha de Diomedes”, "Con razón esa intro toca el alma en lo más profundo“, ”Me dieron ganas de tomar solo escuchando ese intro", y "Tantos años escuchando la canción y hasta ahora me entero que la toca ´Pipe’“, fueron algunas de las reacciones.