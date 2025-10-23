Milagros regresa a Bogotá con un concierto íntimo para estrenar su nuevo sencillo “La Calle de la libertad”

Después de conquistar escenarios de todo el país con su exitosa gira ‘Hecha de Pedazos’, que pasó por Medellín, Cali, Pereira, Armenia y Bogotá, Milagros regresa a la capital colombiana con una propuesta distinta: un concierto íntimo y exclusivo que se llevará a cabo el 20 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Teatro del Centro Cultural Gimnasio Moderno.

La artista española volverá a encontrarse con su público para presentar nuevos sencillos, entre ellos “La Calle de la libertad”, una canción que celebra la igualdad, la unión y la paz entre los seres humanos. Este tema, cargado de sensibilidad y esperanza, es un llamado a reconocernos como iguales y a dejar atrás las divisiones. “Anhelo que se convierta en un himno que retumbe en Colombia, España y el mundo entero”, asegura la cantautora.

Será una noche especial en la que Milagros combinará estrenos con piezas inéditas y versiones renovadas de canciones de sus primeros años. El repertorio reflejará una etapa más introspectiva y emocional de su carrera, manteniendo esa conexión genuina y profunda que la ha convertido en una voz cercana y auténtica.

Este nuevo trabajo se suma al éxito de su álbum ‘Hecha de Pedazos’, compuesto por doce canciones que abordan el amor, la amistad, el desamor y la alegría desde un tono popular y cantinero, con influencias suramericanas muy presentes.

Entre Madrid y Medellín, Milagros ha construido un puente artístico que nutre su música con raíces españolas y sonoridades latinoamericanas. Colombia, dice, la ha inspirado a “cantar desde el alma” y a conectar con el público de una forma más humana.

Nacida en San Clemente (Cuenca, España), creció escuchando a Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Bambino y Caetano Veloso, referentes que moldearon su identidad musical. Desde sus inicios —cuando trabajaba en el campo para comprarse su primer micrófono— hasta su consolidación internacional, Milagros ha recorrido géneros como el jazz, la bossa nova, el flamenco, el tango y el bolero, dejando siempre su sello personal: una voz poderosa, honesta y profundamente sentida.