Avantasia Regresa a Colombia: Una Noche de Metal Sinfónico se Aproxima

En una noticia que electrifica a la escena metalera colombiana, Avantasia, el legendario proyecto de metal sinfónico liderado por Tobias Sammet, confirma su esperado regreso a Bogotá. El Royal Center será testigo, el próximo 23 de noviembre de 2025, de uno de los espectáculos más ambiciosos del género.

Un Proyecto que Trasciende Fronteras

Avantasia, nacida en el año 2000, representa mucho más que una simple banda de metal. Este ambicioso proyecto, cuyo nombre fusiona “Ávalon” y “Fantasía”, ha revolucionado la escena del metal sinfónico durante más de dos décadas, tejiendo una red de colaboraciones estelares que han definido su sonido único.

Nuevo Álbum, Nueva Era

“Here Be Dragons”, su más reciente obra maestra lanzada en febrero, promete ser el plato fuerte del espectáculo. El álbum, que incluye colaboraciones de titanes como Michael Kiske, Geoff Tate y Ronnie Atkins, ha sido aclamado por el público colombiano, destacando éxitos como “Unleashed The Kraken” y “Creepshow”.

Una Trayectoria Legendaria

Desde su debut con “The Metal Opera” en 2001, Avantasia ha construido un impresionante legado que incluye obras maestras como “The Scarecrow” (2008) y “Ghostlights” (2016). Cada álbum ha sido un capítulo en una historia épica que combina virtuosismo musical con narrativas fantásticas.

Lo que Nos Espera

El concierto promete ser una experiencia inmersiva donde el metal sinfónico, la teatralidad y la épica se fusionan en un espectáculo sin precedentes. La presentación en el Royal Center no solo marca el regreso de Avantasia a Colombia, sino que también representa una oportunidad única para presenciar la evolución de uno de los proyectos más ambiciosos del metal moderno.

¿Cuál es el Set-List de Avantasia?

Creepshow

Reach Out For The Light

The Witch

Davil in the Belfry

Dying for an Angel

Twisted Mind

Avalon

The Scarecrown

The Toy Master

Shelter from the Rain

Farewell

Let the Storm Descend Upon You

Death Is Just a Feeling

Encore

Lost in Space

Sign of the Cross/ The Seven Angels

Opinión de tu metalero de confianza

Sin lugar a dudas será uno de los mejores conciertos de Power Metal del 2025 en Colombia. Siempre será un placer ver a Tobias en vivo, pero lo que más me llama la atención es que en el set-list que conocemos se le dé prioridad al álbum The Scarecrow, y lo menciono porque este año se cumplen 24 años del lanzamiento del álbum que los vio nacer, hablamos de “The Metal Opera”, un disco que tiene muchas historias detrás. Gracias a ese disco conocimos a “Ernie”, sí, el seudónimo de Michael Kiske que durante años estuvo perdido en el panorama debido a las grandes críticas sobre sus trabajos como solista, además de las fuertes críticas en su última etapa con Helloween. Pero es gracias a este álbum que Kiske emprende su camino de regreso.