Sabores ocultos de la capital: Nicolás de Zubiría explora Bogotá y sus alrededores en la nueva temporada de Aventura Gastronómica

‘Aventura Gastronómica’ llega con su cuarta temporada teniendo como anfitrión a Nicolás de Zubiría, un conocido chef colombiano, quien en pasadas versiones se ha encargado de explorar la cultura culinaria haciendo un recorrido por ingredientes, recetas y tradiciones de países como Colombia, resaltando la versatilidad gastronómica con la que se cuenta en las diferentes regiones del territorio.

El docu-reality original de Sony Channel, en esta nueva versión, tendrá como foco Bogotá, la capital colombiana, donde Zubiría demostrará la historia de varios de célebres platos, desde el campo hasta la mesa y como se logran transformar varios ingredientes locales en grandes preparaciones. Cabe resaltar que en medio de este recorrido gastronómico, el chef contará con invitados, quienes también pondrán sobre la mesa sus conocimientos en la cocina y por supuesto, de la región a la que pertenecen.

Ante el gran estreno de ‘Aventura Gastronómica’ PUBLIMETRO conversó con Nicolás de Zubiría sobre este proyecto, su perspectiva sobre la gastronomía colombiana y la participación de su familia en esta nueva temporada.

¿Cómo crees que ‘Aventura Gastronómica’ contribuye de alguna manera a redefinir o elevar la percepción de la cocina colombiana, no solo en el país, sino a nivel internacional?

Estos programas son precisamente para eso, yo soy un afortunado de poder conducir este programa y contarle a la gente de nuestros productos, nuestros ingredientes, nuestra tierra, nuestras recetas y como cocinero es algo muy bonito poderle contar a la gente todo el proceso que tiene la comida, que no es algo fácil, que los campesinos se la sudan duro, los distribuidores le meten el alma y las personas que transforman los alimentos también, así que es una manera muy bonita también de reconocer toda esta ardua labor.

¿Qué tanto se conecta la gastronomía con los invitados de esta temporada?

Los invitados siempre le dan un poco de color, le dan un poco de nota a cada capítulo y los invitados en esta temporada están espectaculares, tenemos a Córdoba, tenemos a Adriana Lucía, tenemos un combo de gente espectacular, todos muy bacanos, todos muy pegados a la gastronomía y también es bonito conocer la historia de ellos en relación con la comida, todo el mundo tiene relación alguna u otra con la comida, todos comemos.

El cuento alrededor de la historia con Óscar Córdoba, por ejemplo, él me decía que había un olor muy particular en el estadio en cierto momento y que él decía que hambre la que tengo, pero estoy en pleno partido. También ver por ejemplo un personaje como Adriana Lucía que come antes de montarse en una tarima a hacer un concierto, entonces siempre nos ayuda también a relatar un poco la relación de la comida con cada uno de ellos

En medio de las grabaciones, ¿qué ha sido lo más valioso que te ha llevado a conectar contigo?

Siento que hubo una reconexión que yo tuve con una actividad que era bucear y en la temporada pasada me conecto de nuevo con la buceada y eso para mí fue sumamente especial y son este tipo de cosas las que trae grabar ‘Aventura Gastronómica’, que también cosas que de pronto con lo que uno se ha desconectado vuelve, se reconecta y eso sí, muy especial.

¿Qué tanto cambió la percepción sobre algunos alimentos desde la mirada del cultivador?

Hay una cantidad de granos que no se consumen, uno que otro tubérculo, por ejemplo la arracacha, sí se consume, pero no en la cantidad que se debería, pero sí hubo un capítulo del maíz en donde me gustaría a nivel personal que se consumiera más ciertos tipos de maíz que son absolutamente deliciosos y no se logra también porque uno que otro de esos son muy difíciles de cultivar.

Sale una mazorquita de una mata y se demora cuatro meses en la mata para botarte una mazorquita, entonces de pronto no es rentable, la gente no lo paga, hay también una cantidad de cosas que uno pinta del mundo ideal y debería ser la cosa así, pero en la realidad y en la práctica tú ves que no, la gente no sale a pagar lo que eso vale.

¿Cómo fue trabajar y compartir con tu familia en esta temporada?

Para mí fue cuando la producción se acerca a mí y me hace la propuesta, porque no me dijeron vas, me dijeron oye, te gustaría hacer un capítulo con tu familia y dije de una, espectacular, y grabar con ellos que vean cómo es el trabajo de papá, que mis hijos estén ahí conmigo, mostrarles también que hay que ser profesional, que hay que ser juicioso, que hay que hacer las vainas en orden, que hay que llegar a tiempo al lugar de grabación, la ética de trabajo y después todo lo que fue el rodaje con ellos, con mi esposa, ordeñando leche, hicieron lácteos. Ya verán en el capítulo cuáles son, pero se hace todo un movimiento con ellos desde las vaquitas hasta que vamos a hacer el proceso con los lácteos y tenemos ya el producto terminado. Al final, pues cocinar con ellos, delicioso, nada mejor que tener a la familia con uno.