“La Vida Perfecta”: el nuevo himno bailable con el que Carlos Sadness inicia una nueva era

Carlos Sadness presenta su nuevo single “La Vida Perfecta” (Esmerarte, 2025), un lanzamiento que marca el cierre de su aclamado álbum Realismo Mágico. Tras una extensa gira de dos años por España y Latinoamérica, con sold outs en recintos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el artista barcelonés inicia una nueva etapa creativa que combina introspección, ironía y ritmo.

PUBLICIDAD

Un adiós a las apariencias

Con letras que mezclan confesión íntima y crítica social, La Vida Perfecta aborda el contraste entre lo que se muestra y lo que se siente, retratando un mundo saturado de privilegios pero carente de sentido. Sadness canta al desencanto contemporáneo y a la búsqueda de autenticidad con un estribillo que se graba en la memoria:

“Adiós a la vida perfecta, adiós a la ciencia ficción. Tan solo quiero volver a ser yo”.

El tema se sostiene en su sello característico: melodías bailables, ritmos de pop tropical y un mensaje emocionalmente honesto. Su sonido combina energía festivalera con un trasfondo reflexivo que conecta con una generación que cuestiona la perfección como modelo de éxito.

Una crítica con esperanza

“La abundancia solamente sirvió para ver más claro el vacío. Una canción para los que nos hemos cansado de fingir ser perfectos”, explicó Sadness en la presentación del sencillo. Con este cierre de ciclo, el artista reafirma su capacidad de transformar la melancolía en celebración, llevando su estilo a una madurez poética que equilibra crítica y esperanza.

Colaboraciones y próximos conciertos

Durante 2025, el cantante ha lanzado varios sencillos junto a artistas internacionales como los colombianos Nasa Histories y Salomón Beda, y la catalana Suu, con quien compuso un tema para la nueva temporada del documental de Dulceida.

En los próximos meses, Sadness seguirá recorriendo escenarios con fechas confirmadas en México y España: