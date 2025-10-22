Eliminado de ‘El Desafío del Siglo’ dejó tristes a sus pretendientes al revelar que tiene novia

El Desafío del Siglo de Caracol TV está por sobrepasar la barrera de los 80 capítulos, competición en la que ya solo quedan en pie dos equipos, Omega y Gama. Justamente a pocas semanas de la semifinal, uno de los favoritos al título, que salió eliminado, dio a conocer realmente cómo está su corazón.

Esta competencia va a mil por hora y recientemente le dijo adiós a dos de sus superhumanos, Camilo García y Grecia, quienes se quedaron a pocos episodios de alcanzar la gloria. Justamente García dejó atónitos a los fans del porgrama tras revelar que se encuentra comprometido, a pesar que muchos de los televidentes pensaban que tenía un vínculo con una de las competidoras, Katiuska.

“Katiuska siempre se ha destacado en todas las pistas, tanto como en puntería, como en destreza y fuerza; hasta el momento es la desafiante más completa”, expresó García.

“En ese tema de que me gustara alguien, pues no; por la simple razón que antes de comenzar en El Desafío, yo tenía muy en claro a lo que iba: demostrar quién era Camilo García, y ser un ejemplo a seguir para las demás personas. Mi corazón ya tiene dueña y tener pareja no era mi finalidad; aunque no niego que había compañeras muy simpáticas y bonitas”, añadió el exconcursante quien también indicó que tiene una novia que se llama Carolina, con la que vive en Medellín.

“Espero que a tu vida lleguen bendiciones, a pesar que me acabas de partir el corazón”, “Adelante Camilo, espero que tus sueños se hagan realidad”, “Demostraste exactamente lo que dices, felicidades, disfruta y gracias por él ejemplo que nos dejaste“, ”Este chico ha sido de los poquiticos que mantuvo su postura como competidor y no como cualquiera que va buscando fama a costa de lo que sea", y “Camilo no te había mirado bien”, fueron algunas de las reacciones.