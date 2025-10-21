¿Quiere ir a la India con su arte? Así puede participar en el ‘Art of Motorcycling’; este año la temática es el cine

La creatividad, el arte, el cine y el motociclismo se unen nuevamente para el ‘Art of Motocycling 2025’, concurso que podrá cumplirle el sueño a un colombiano de estar presente con su obra en el Motoverse a realizarse en Goa, India el próximo mes de noviembre. Si usted es artista y quiere ser parte de esta convocatoria, encontrará todos los requisitos a continuación.

PUBLICIDAD

Hasta el próximo 25 de octure usted podrá inscribirse en esta convocatoria impulsada por la compañía inglesa Royal Enfield, que, en esta entrega, le propuso a los partícipes crear un cartel de cine en el que ellos sean los protagonistas junto a una de las motocicletas de la marca, bajo la temática ‘CineVerse’, obra que podrá hacerse a Mano o Digital, siendo estas técnicas las dos categorías a calificar.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Bogotá se prepara para la VI Noche de Museos: más de 80 espacios culturales abrirán sus puertas el 7 de noviembre

‘Art of Motorcycling 2025’, Royal Enfield Cortesía

Este concurso artístico integrará a artistas a otros países de Latinoamérica junto a Colombia, tales como México, Argentina y Brasil; territorios que contarán con un equipo de jurados que, en el caso del territorio cafetero, estará liderado por la artista Diana Ordoñez, conocida como Ledania.

¿Qué premios se entregarán?

Serán ocho los finalistas en la región a quienes se les entregará un kit exclusivo de Royal Enfield, que tendrá la obra del artista en varios artículos como camisetas, gorras y stickers. De ganar de manera global viajarán al Motoverse en India con todos los gastos pagos en donde su arte será exhibida del 21 al 23 de noviembre. Inscríbase ingresando a: royalenfield.com/br/pt/art-of-motorcycling/theme

Tenga en cuenta que los ganadores serán anunciados el 10 de noviembre.

“Art of Motorcycling es mucho más que un concurso. Es una forma de inspirar a los riders y artistas a contar sus historias, a verse reflejados en su moto como un símbolo de libertad, identidad y expresión”, fueron las palabras de Melissa Osorio gerente de marketing de Royal Enfield en Latam, para invitar a los artistas a ser parte de esta convocatoria.