La Tigresa del Oriente apareció como zombie y lanzó su propia versión de Thriller de Michael Jackson en español

Juana Judith Bustos más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, es una icónica cantante y celebridad de internet peruana que saltó a la fama mundial gracias a la viralización de sus videos musicales en YouTube a mediados de la década de 2000.

Nacida en la Amazonía peruana, su estilo es inconfundible y extravagante, caracterizado por sus vestuarios de animal print, su maquillaje llamativo y una mezcla de géneros musicales que van desde la cumbia amazónica hasta fusiones con ritmos modernos.

Más allá de su excentricidad, ha sido reconocida como un ícono de la perseverancia y la autoaceptación, conquistando seguidores en toda Latinoamérica y demostrando que la edad no es impedimento para perseguir una carrera artística. A sus 79 años, La Tigresa sigue vigente en el mundo del espectáculo, de hecho por el mes de Halloween, la cantante vino con un especial lanzamiento que está inspirado nada más que en el rey del pop, Michael Jackson.

La cantante se metió en el personaje y recreó el video de Thriller, apareciendo como zombie y con el icónico traje rojo de cuero, también con un extravagante maquillaje y su característica melena. Uno de los cambios que le aplicó a este tributo fue hacer su versión en español y por supuesto se le midió a hacer la coreografía.

Sus seguidores han halagado este nuevo lanzamiento, mientras que otros lo han tomado de manera cómica: “A mis nietos les diré que ella era Taylor Swift”, “Otra vez Perú superando a la IA”, “Cada vez que pienso que no se puede superar… lo logra", “Nos dio baile, nos dio maquillaje, nos dió canción!!! Nos dió tigresa del oriente”.