Esposa de Marcelo Cezán habló del abuso del que fue víctima en su niñez

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ que llegó a Colombia hace poco más de dos años, siendo transmitido por el Canal RCN y encargándose de reunir a un grupo de figuras de las redes sociales y la farándula en una misma casa para sacar a flote cada una de sus personalidades y por ende, llegar a convertirse en uno de los favoritos por parte de los televidentes. Sin embargo, solo uno se llevará el premio de los 400 millones de pesos y en la más reciente versión, Altafulla fue el ganador.

Desde ya RCN prepara una nueva temporada del ‘reality’ de RCN, el cual contará nuevamente con la presentación de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quien logró ganarse el cariño del público. En medio de la amplia visibilidad adquirida, quienes no se quedan atrás son sus familiares, especialmente su esposa, Michelle Gutty, con quien lleva más de una década y fruto de su unión nació su hijo, Fabricio.

Gutty desde hace varios años ha logrado destacarse como actriz, coach de acentos y bailarina. Hace pocos días, la colombiana estuvo conversando en ‘Yo creo pódcast’, donde se refirió al duro momento que vivió en su niñez por un caso de abuso:

“Tuve un proceso difícil, maluco, creo que no he dicho nunca en cámaras con nadie (...) Yo tuve como un suceso con una niñera que lo había bloqueado y en medio de los encuentros de mi iglesia lo volví a ver (...) Entendí de grande que había sido un abuso porque realmente nunca me tocaron sería mentir. Ella me encerraba en su cuarto para verla tocarse, entonces eso mentalmente en una cabecita de 7, 8 años no se procesa fácil.

Nunca, se lo vine a contar a mis papás cuando lo vi en un encuentro de mi iglesia. Yo me sorprendí tanto que dije y yo, por qué olvidé eso, no fue olvido, lo bloquee. Volví a hablar de esto hace dos años, entro en ese proceso con terapia con Dios y ellos empiezan a sentir culpabilidad “, fueron las declaraciones expuestas por parte de Michelle Gutty.

¿Por qué el hijo de Marcelo Cezán no asiste a un colegio tradicional?

La encargada de revelar detalles con respecto a esta situación fue Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán por medio de su cuenta de TikTok, donde aseguró: “Decidimos sacar a nuestro hijo de la educación convencional, por qué asumimos que sacarlo de la educación convencional es encerrarlo en una burbuja y que no tenga contacto con niños. O sea, por qué automáticamente dicen ay no, el niño no va a estar con otros niños y no va a compartir. Miren nosotros, trabajamos en un mundo artístico, el cual tenemos la posibilidad de tener los horarios para estar con él.

Es un poquito mandado a recoger, queremos es que él en unos horarios en la mañana, ya sea ‘home school’, en colegio virtual, personalizado. Ocupe ese tiempo en las materias que tiene que hacerlas con las personas que esté con él, o sea nosotros o no, y que se ocupe de las cosas que le gustan y que él quiere desarrollar a nivel artístico, deportivo, etc.”, agregó la esposa de Marcelo Cezán.