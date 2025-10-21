“Cállese traidor”: Exhumorista de Caracol se fue en contra de Juan Manuel Santos

Durante varios años, Piter Albeiro hizo parte de Caracol Televisión, específicamente del programa ‘Sábados felices’, donde logró ganarse el cariño por su carisma y personalidad, convirtiéndose así en una de las figuras más conocidas dentro del programa. Sin embargo, con el fin de darle paso a otros proyectos, demostró sus conocimientos en la cocina, convirtiéndose en el ganador de ‘MasterChef Celebrity’ y posteriormente radicándose en Estados Unidos con algunos negocios.

Si bien, Piter Albeiro vive con su familia en Estados Unidos, no se olvida de Colombia, pues en varias ocasiones viaja al país demostrando su amor por el mismo y por ende, a las personas que se encuentran en el territorio.

Además de su rol como empresario y humorista, también el exhumorista de Caracol ha utilizado sus redes sociales para demostrar sus posturas políticas, dejando claro su apoyo a Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y también dejando ver su descontento por otras figuras de la política colombiana siendo el caso del expresidente Juan Manuel Santos.

"Cállese TRAIDOR, acá no lo queremos ni a usted, ni a sus candidatos Pinzón, Roy Barreras y David Luna, no señor no engañan a nadie“, fueron las declaraciones que añadió Piter Albeiro.

Cabe resaltar que las palabras del reconocido humorista se dieron luego de que Juan Manuel Santos a través de sus redes sociales compartiera un video en el que deja claro que “los extremos solo sirven para dividir”, además de asegurar que la moderación y el centro son el camino que necesita Colombia.

¿Cuáles serían los negocios de Piter Albeiro?

Los dos negocios más conocidos por Piter se basan en la renta de carros, pues este suele ser uno de los mecanismos más utilizados en este país, permitiéndole altas ganancias y hasta ya cuenta con su propia plataforma para quienes desean cotizar sus servicios. Por otro lado, decidió seguir creciendo en este mundo empresarial dándole apertura a nuevas iniciativas, las cuales le permitió ofrecer yates de lujo, botes y lanchas.