Nicki Nicole cantó ‘Olvídala’ en uno de sus conciertos, así es su versión del famosos vallenato

Nicki Nicole, cantante, rapera y compositora nacida en Rosario, Santa Fe, se ha consolidado como una de las principales exponentes de la nueva generación de artistas urbanos de Argentina. Con una carrera que ha trascendido fronteras, la artista continúa sorprendiendo con propuestas innovadoras que mezclan géneros y emociones.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Esta es la millonaria cifra que gana el compositor de ‘Olvídala’ décadas después del lanzamiento del Binomio de Oro

El pasado 7 de octubre, Nicki ofreció un concierto sinfónico histórico en el Monumento Nacional a la Bandera, un regalo para su ciudad natal en el marco de las celebraciones por el Tricentenario de Rosario. El evento, de acceso libre y gratuito, reunió a unas 25.000 personas, confirmando el enorme cariño y convocatoria que despierta la cantante.

El espectáculo presentó una fusión inédita entre la música urbana y la sinfónica, donde la artista rosarina reinterpretó sus mayores éxitos como “Wapo traketero”, “Mamichula” y “Parte de mí” acompañada por más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de Nicolás Sorín.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue su sorprendente interpretación del clásico vallenato “Olvídala”, del Binomio de Oro de América, que se volvió viral en redes sociales.

¿Quién compuso Olvidala?

Por más de 20 años, Olvídala ha sido un verdadero himno del vallenato moderno. Esta canción, inmortalizada en 2003 por Jorge Celedón y Jimmy Zambrano, no solo marcó a toda una generación de amantes del género, sino que también transformó la vida de su autor, el compositor colombiano Alberto “Tico” Mercado.

En una reciente entrevista con Vallenato FM, recogida por varios medios nacionales, Mercado confesó que la canción representa cerca del 90 % de su estabilidad económica. “Cuando necesito resolver algo grande en mi vida, como comprar un apartamento o pagar estudios, sé que Olvídala está ahí para respaldarme”, aseguró. Según cifras divulgadas, el tema le ha generado entre tres y cuatro millones de dólares en regalías a lo largo de los años, producto de grabaciones, versiones de otros artistas, reproducciones en plataformas digitales y presentaciones en vivo.

El impacto de Olvídala fue inmediato catapultó a Jorge Celedón como una de las voces más importantes del vallenato y consolidó a Tico Mercado como un compositor esencial dentro del género. Décadas después, la canción sigue vigente y ha sido versionada en distintos estilos, desde pop latino hasta baladas acústicas, manteniendo vivo su legado.