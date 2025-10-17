Estos son los números de la suerte, según Mhoni Vidente para el próximo fin de semana

Mhoni Vidente es una figura ampliamente conocida en el mundo del esoterismo debido a la serie de predicciones realizadas que van desde la lectura de cartas hasta rituales, el horóscopo, entre otras herramientas. Contando con un reconocimiento no solo en su natal cubana, sino también en varios países de Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Vidente hizo impactante revelación sobre motivos del asesinato de B-King

Tal ha sido la visibilidad adquirida que cuenta con un amplio número de seguidores a través de sus redes sociales, quienes andan al pendiente de cada una de sus predicciones. En medio de una de sus más recientes apariciones, Mhoni Vidente confesó los números de la suerte para este tercer fin de semana de octubre, así como también los colores que serían claves.

“Se les recomienda mucho el número 03, 09 y 17. En colores: el amarillo y el rojo, usándolo más” fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente.

Además, la vidente expresó aquellos signos del zodiaco que atraerán suerte en sus negocios, así como también realizar algunos cambios como lo son Escorpio, Leo, Géminis y Sagitario.

¿Cuál fue la tragedia que vaticinó Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente vaticinó una tragedia a finales del mes de octubre, siendo considerado como el “mes del diablo”. Según mencionó la cubana, en medio de su participación en ‘Reporte H’, este hecho tendría lugar en Estados Unidos, ya que logró visualizar la “carta de la muerte”.

“Hay algo oscuro. Va a ser el día de Halloween, 31 de octubre, pues es la primera vez después de 666 años que cae un viernes. Va a haber alineación de planetas y un eclipse lunar, además de Luna llena. Será el mes del diablo, va a ser el mes en cuestiones de atentados, cambios de regímenes, guerras o problemas bélicos.

“Sin embargo, se ve la carta de la muerte, anunciando que alguien muy importante en Estados Unidos, en el medio artístico, como un Elon Musk o un personaje muy fuerte a nivel mundial, pueda tener un atentado o acabar en un problema fuerte en el que lo desvivan”.