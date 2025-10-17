Arrestan a famoso influencer por vínculos con el narcotráfico: tenía búnker con armas y autos de lujo en su mansión

Buzeira, de 28 años, fue detenido este jueves tras un operativo simultáneo en varios estados de Brasil que incluyó 11 órdenes de captura y 19 allanamientos. En su mansión, las autoridades hallaron un cuarto con características de búnker, donde se incautaron armas de alto calibre así como uniformes similares a los de la Policía Federal y equipos de comunicación como radios, detalló el medio brasileño Globo.

El influencer, conocido por rifar artículos de lujo y exhibir su vida ostentosa en redes sociales, permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. La operación, que involucra a una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional, también dejó la captura del empresario Rodrigo Morgado, señalado por las autoridades como el contador del grupo.

Durante los allanamientos, la Policía Federal confiscó autos de alta gama, joyas, dinero en efectivo y bienes de elevado valor económico, con el objetivo de rastrear el flujo financiero de la red. “Se trata de un esquema sofisticado de blanqueo de capitales que utilizaba apuestas, rifas y sorteos en línea para legitimar fondos ilícitos”, informaron fuentes policiales citadas por medios locales.

Buzeira, cuyo nombre real no ha sido revelado oficialmente, ya había sido investigado a comienzos de este año por la Policía Civil debido a la posesión de vehículos costosos y la existencia de cuentas bancarias en el extranjero. En aquel entonces, las autoridades sospechaban de una posible evasión fiscal y vínculos con estructuras criminales que operaban a través del comercio digital.

Según la investigación, el influencer habría utilizado su popularidad para mover grandes sumas de dinero mediante sorteos y rifas en redes sociales, presentándolos como emprendimientos legítimos. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que estos mecanismos eran una fachada para lavar ganancias procedentes del tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

Los investigadores también analizan la conexión entre Buzeira y empresarios vinculados al negocio de apuestas en línea, un sector que en los últimos años ha sido objeto de escrutinio en Brasil debido a su vulnerabilidad frente al lavado de activos. “El caso Narco Bet expone cómo las plataformas digitales pueden ser utilizadas para disfrazar operaciones financieras ilícitas, mezclando entretenimiento, apuestas y crimen organizado”, señalaron las autoridades.