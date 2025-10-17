Amor perfecto y el libro ‘Colombia Ganadora’ se unen en la cita Cafés de Colombia Expo 2025

Mejora la salud cardiovascular, ayuda contra el envejecimiento y puede limpiar los riñones gracias a la gran cantidad de elementos que lo componen

Los aprendizajes, logros y desafíos que enfrenta nuestro país merecen una estrategia para convertirnos en un actor aún más relevante y exitoso. El café es la fuerza que transforma la economía de nuestro país, con esa convicción, la empresa Amor Perfecto participa en Cafés de Colombia Expo 2025, que se realiza del 23 al 26 de octubre en Corferias en compañía del libro Colombia Ganadora: una estrategia emergente, de Alejandro y Sebastián Salazar.

Este libro es una posibilidad para imaginar el futuro del café colombiano desde su adaptabilidad, el talento y la creación de valor a partir de exportar café tostado en origen. Esta publicación aporta una mirada basada en datos que permiten confirmar que, el agro representa cerca del 14 % del empleo nacional, donde el café sigue siendo su principal motor.

En 2024, el Aeropuerto El Dorado movilizó 809.000 toneladas de carga y 45,8 millones de pasajeros, lo que consolida a Colombia como un punto estratégico para la conectividad regional. Además, las exportaciones nacionales crecieron un 1,6 % en el primer semestre de 2025, lo que demuestra el potencial del país como corredor logístico y centro de producción con valor agregado.

Frente a los planes de desarrollo tradicionales, Colombia Ganadora propone una estrategia flexible, adaptativa y centrada en aprovechar las ventajas reales del país: su geografía, capital humano y cultura para construir crecimiento sostenible. El 24 de octubre, se realizará el conversatorio: Café, Colombia Ganadora en el que participan Luis Fernando Vélez, CEO de Amor perfecto, Germán Bahamón, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y Sebastián Salazar, autor del libro, la conversación será Moderada por Alejandro Santos, Director de Contenidos de PRISA MEDIA.

Se reflexionará sobre cómo el café puede convertirse en una verdadera herramienta de transformación social y económica a través de la generación de empleo, la promoción del talento colombiano y el posicionamiento del país como exportador de manufacturas con identidad y valor agregado. “Creemos profundamente que el café es una herramienta para construir una Colombia ganadora. Exportar café tostado en origen no solo genera valor, también abre oportunidades para miles de personas en toda la cadena de valor”, afirma Luis Fernando Vélez, CEO de Amor Perfecto.

Pasar de exportar grano verde a vender café tostado en origen significa mucho más que un cambio de producto: representa la transición hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y la sofisticación. Cada taza de café colombiano tostado en origen simboliza la posibilidad de crear industria, fortalecer comunidades y transformar vidas.

CONVERSATORIO: 📅 Donde: Viernes, 24 de octubre. 3:15 p.m,– Corferias, Bogotá. Auditorio Corferias.