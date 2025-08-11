Wally de RTVC denunció amenazas de muerte en su contra tras fallecimiento de Miguel Uribe; “otra lacra”

El senador y precandidato a la Presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, tras luchar por su vida durante más de dos meses en la Clínica Santa Fe de Bogotá, luego de ser víctima de un reprochable atentado en la localidad de Fontibón. Tras esta situación son muchas las reacciones que se han presentado, dentro de ellas la de ‘Me dicen Wally’, youtuber que denunció que está siendo amenazado de muerte tras emitir su pésame.

El centro médico en el que estuvo internado Uribe Turbay, emitió un comunicado a las 6:15 a.m de la mañana, en el que confirmó su deceso, misiva en la que expresaron: “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”.

Tras esta situación, ‘Wally’, quien también hace parte de la nómina de RTVC, emitió unas palabras en su cuenta de ‘X’, expresiones en las que dejó atrás las diferencias que en su momento con Uribe Turbay, quien fue tema de varios de los programas que él realiza como ‘La Cloaca’, junto a Levy Rincón.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe. Los asesinos cuyo propósito es atemorizar y causar terror deben ser encontrados y llevados a la justicia. La violencia jamás será el camino. Solidaridad con su familia y amigos en este duro momento. Que descanse en paz”, fue el mensaje de Walter Rodríguez, nombre de pila de ‘Wally’.

A pesar de que el tono de su discurso no incitó en ningún momento a la violencia y la discusión, el también abogado dio a conocer pantallazos en los que aseguran van a atentar contra su vida el próximo año; amenazas provenientes de una cuenta que rápidamente fue borrada de la plataforma de Elon Musk.

“Esta es otra lacra que hay que borrarla el próximo año. Los que se encargaron de restarle importancia al magnicidio de Miguel Uribe”, fue la amenaza recibida por ‘Wally’ a la que él respondió con otro llamado a la conciencia: “Quieren ”borrarme". No hemos aprendido nada".