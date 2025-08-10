Mateo Carvajal llevó a su hijo Salvador a su primer Feria de las Flores

El día sábado 9 de agosto se llevó a cabo el Super Concierto en el Estadio Atanasio Girardot que tuvo lugar el sábado 9 de agosto, en el que los encargados de celebrar la gran noche fueron Juan Luis Guerra, Blessd, Kris R, Fuerza Regida, Nelsón Velazquez y Juanes.

Hoy llego el cierre de la Feria de las Flores 2025, por lo que para despedirle se celebró uno de los eventos más esperados: el tradicional Desfile de Silleteros, que suele llenar de color, arte y tradición las calles países. Desde temprano la capital antioqueña vivió actividades que combinaban cultura, gastronomía, arte y música para cerrar con broche de oro diez días de celebración.

Al desfile asistió Mateo Carvajal con su hijo Salvador, a quien llevó por primera vez sus 6 años. El deportista compartió algunas fotos del especial momento, en que el pequeño portaba su sombre con orgullo paisa, por lo que Mateo indico: “Salvador en su primera Feria de las Flores porque ama ser paisa”.

¿Cuántos años cumplió el hijo de Mateo Carvajal y Melina Ramírez?

Salvador Carvajal es el nombre del pequeño hijo del deportista Mateo Carvajal y la presentadora Melina Ramírez. A pesar de su separación hace unos años, Salvador, vive con ambos y se le ve explorando cosas diferentes en cada hogar.

Aparte de las carreras en las que se le ha visto con su padre, Salvador tiene un gran gusto por el fútbol y su corazón está dividido entre dos grandes equipos colombianos. El Atlético Nacional debido a su padre, Mateo, que es hincha a morir del equipo, mientras que Melina Ramírez le hace barra al Medellín, equipo de su familia.

El 30 de julio, el pequeño y famoso Salvador llegó a sus 6 años y al ese mismo día fue a celebrar con su papá en el Parque Salitre Mágico de Bogotá. Allí Mateo compartió un corto video donde ambos están arriba de la atracción “Los Tronquitos”, la cual es una montaña rusa con una parte acuática.

Los padres de Salvador realizaron la fiesta del pequeño en Bogotá días después, por lo que Mateo viajó junto a su hermano y su madre desde Medellín para estar presente en la celebración, que estuvo rodeada por todos los pequeños amigos de Salvador.