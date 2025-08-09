Estos son algunos planes gratis para este fin de semana por el cumpleaños de Bogotá

El pasado 6 de agosto, Bogotá cumplió 487 años desde su fundación por lo que todo el mes de agosto hay una gran oferta de eventos para celebrarlo. Desde la Alcaldía Mayor se tienen planeada una programación vibrante y diversa que se extenderá por toda la ciudad. Las actividades culturales, artísticas, educativas, patrimoniales y recreativas se toman parques, bibliotecas, teatros, calles, museos y escenarios al aire libre, con entrada libre para toda la ciudadanía

Conciertazo de Cierre en el Simón Bolívar

El fin de semana del 2 y el 3 de agosto se vivió con una amplia gama de conciertos, en los grandes escenarios de la ciudad y también en el Parque Simón Bolívar con el Festival Vallenato al Parque. Ahora, con la clausura de las jornadas musicales llega el Conciertazo de Cierre para despedir el verano con lo mejor de la querida música popular.

La gran noche estará acompañada por Jessi Uribe, Hermanos Medina, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Alquimia, Rikarena y Omar Enrique, junto a un artista internacional por confirmar. El show será este domingo 10 de agosto desde las 12:00 a.m. hasta las 10:00 p. m.

Festival de Cometas

El mismo domingo 10 de agosto el cielo de la capital se convertirá en todo un lienzo de color y creatividad con el Festival de Cometas, siendo una de las actividades más esperada del verano. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., el Parque El Tunal de la localidad de Tunjuelito será el espacio de este colorido espectáculo aéreo pensado para toda la familia.

Los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de los mejores cometeros del país. En él habrán cometas gigantes, figuras voladoras, y demostraciones acrobáticas que decoraran el cielo con arte y tradición. Además se espera la participación de exponentes nacionales destacados y está en trámite la presencia de un representante internacional invitado por la Embajada de China.

Festival Estéreo Botanico

Desde este 8 al 10 de agosto el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis celebra también sus 70 años con el Festival Estéreo Botánico, evento en el que se integra naturaleza, cultura, educación y conciencia ambiental en un mismo escenario. En el que los asistentes podrán disfrutar de actividades pensadas para todos los públicos.

El evento contara con una feria de emprendimientos verdes que apoyan el talento local y que con pequeñas acciones ayudan a transformar el planeta. Habrán experiencias interactivas con marcas aliadas y la música no faltará, pues habrán presentaciones musicales que ambientarán distintos rincones del Jardín.

El ingreso a Estéreo Botánico se hará con el pago de la entrada regular al jardín:$6.300 para nacionales y $8.400 para extranjeros. La tarifa incluirá acceso a la programación, exceptuando el Tropicario, que requerirá un pago adicional.