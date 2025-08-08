¿Van a reprogramar? Organizador de concierto de Damas Gratis rompió el silencio tras desmanes en el Movistar Arena

Tras la reprochable situación que se presentó en el Movistar Arena de Bogotá tras la cancelación del concierto de Damas Gratis; que dejó como saldo una persona muerta a las afueras del escenario, el organizador del evento ‘SILRA Eventos y Producciones’, emitió un comunicado en el que enfatizaron que no reprogramaran el show.

“(...) El evento que debió darse por terminado antes de lo previsto para salvaguardar la vida y la integridad de los asistentes, los artistas y todos los colaboradores involucrados en la producción del espectáculo, luego de la irrupción violenta de un grupo de personas en el recinto. El espectáculo, que transcurría según lo planeado después de la apertura de puertas, tuvo que finalizar y procederse con la evacuación del público tras las presentaciones de los artistas teloneros”, se lee en la misiva.

Movistar Arena. Fue escenario de violentos enfrentamientos. (Foto: Redes sociales)

“A pesar de que todos los recursos de logística, vigilancia y seguridad estaban dispuestos para la realización del show, tuvimos la obligación de priorizar la seguridad del público ante esta situación de fuerza mayor ocasionada por la violencia desbordada. Se están haciendo las denuncias ante las autoridades competentes y las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables de los actos de vandalismo y criminalidad”, añaden.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de los asistentes, que acudieron con entusiasmo a este espectáculo, a quienes respetuosamente les informamos que, por tratarse de hechos violentos irresistibles y ajenos a la organización, no procederá la reprogramación del evento”, cierran el comunicado.

Esto dijo la Alcaldía de Galán

Una vez controlada la situación en el Movistar Arena en la noche del pasado 6 de agosto el alcalde Carlos Fernando Galánno rebajó estos hechos de “absolutamente repudiables” y realizó un llamado a la conciliación: “la violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”; palabras que fueron complementadas por su secretario de Gobierno, Gustavo Quintero en entrevista con Blu Radio.

“Este fue un evento privado, con vigilancia privada. Nosotros desde el Distrito emitimos cuatro conceptos de seguridad y un concepto de la policía. El privado demostró las capacidades para resguardar lo que iba a suceder en el Movistar Arena para poderlo cuidar. Nosotros hicimos acompañamiento, los gestores del Distrito ayudaron a conciliar mientras llegaba el dispositivo de Policía”, afirmó Quintero quien también aseguró que ya se habían realizado encuentros con varias de las partes con intereses en el concierto respecto a lo relacionado con la seguridad.

“No necesariamente hay policía porque la policía siempre es solicitada por el privado. En este caso no se pidió policía, la policía solo tenía dispositivo a las afueras del coliseo. (...) Sabíamos que era una situación de riesgo, por eso el primero de agosto hicimos una reunión con organizadores y la policía para montar el dispositivo y advertirles que había situaciones de riesgo. Alcaldía de Galán se lavó las manos tras desmanes en el Movistar Arena a las afueras. (...) La seguridad es del privado”, añadió el funcionario.