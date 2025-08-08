Mario Muñoz de Doctor Krápula se burló de la condena a Álvaro Uribe con polémico meme

El fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal ha generado un terremoto político y jurídico en Colombia. Sin embargo, la noticia también ha trascendido al terreno cultural, con reacciones como la del músico Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula.

A través de sus redes sociales, Muñoz compartió un meme en el que aparece la imagen del expresidente insinuando que vende una boleta para un concierto de su banda. La broma, cargada de ironía, alude a la restricción de libertad que afrontará Uribe tras la sentencia y conecta el hecho político con un elemento cotidiano de la vida cultural: asistir a un concierto.

El comentario ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios, desde aplausos por su postura crítica hasta debates sobre la pertinencia de mezclar política y música.

El contexto judicial sigue siendo relevante: la jueza 44 de conocimiento de Bogotá avaló la legalidad de las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema en 2018, desestimando la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Uribe. Con este fallo, un elemento probatorio clave quedó firme y dio paso a la condena.

Así, la sentencia no solo marca un momento histórico en la justicia colombiana, sino que se ha convertido en tema de conversación en escenarios tan diversos como la política, las redes sociales y la música popular.