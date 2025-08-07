En video quedó registrado cómo presuntos barristas irrumpieron las puertas del Movistar Arena por el show de Damas Gratis

Este 6 de agosto la agrupación argentina de cumbia, Damas Gratis, tenía una cita con sus fans colombianos en el Movistar Arena de Bogotá. Compromiso que tuvo que ser aplazado por peleas y desmanes de parte de hinchas que se encontraban a las afueras del recinto y dentro de los pasillo de la arena.

Las redes sociales fueron el lugar en donde se empezó a difundir la tensa situación que se estaba viviendo dentro de la arena, en donde no había presencia de las autoridades. Videos que circulan en redes sociales muestran momentos de caos, gritos y agresiones físicas, justo antes de que iniciara el espectáculo.

Varias instalaciones del Movistar Arena se vieron afectadas, desde las puertas de ingreso que fueron irrumpidas por una gran cantidad de personas que empujaban con fuerza, evadiendo a las personas de logística, los presuntos barristas ingresaron de forma violenta. Al parecer se habrían organizado alrededor de 2000 personas pero ingresar a la fuera por la puerta 5 del lugar.

En la localidad de Platea se logra observar cono la multitud de gente empieza a atacarse con diferentes elementos en sus manos, mientras que otros huyen del lugar buscando estar seguros, al igual que el segundo piso. Otros taparon su rostro y empezaron a destruir algunos espacios de la arena.

El lamentable hecho se presentó el día del cumpleaños 487 de Bogotá, a pesar de que era un día para celebrar quedó opacado por la violencia que suele habitar también en la capital. Por su parte, Pablo Lescano y su banda expresaron que están muy tristes por lo sucedido, según afirmaciones de los organizadores del evento.