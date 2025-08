Lagon Fest , el ‘pool’ party más grande del país, llega a Piscilago con Jessi Uribe y el Binomio de Oro a bordo

¿Le gustaría ir al ‘pool party’ más grande de Colombia? Pues podrá hacerlo en octubre en uno de los parques acuáticos más emblemáticos del país, Piscilago, sitio que reunirá ritmos como el reguetón, el vallenato, la champeta y la electrónica, junto a una experiencia acuática llena de diversión. Acá los detalles.

Lagoon Fest vuelve este 2025 con su sexta edición, evento que promete ofrecer una rumba continua durante 17 horas, en las que se podrá disfrutar de música en vivo y todas las atracciones acuáticas que ofrece este lugar ubicado a solo dos horas y media de Bogotá.

Desde las 9:00 a.m del sábado 25, hasta las 2:00 a.m, del domingo 26, usted podrá darse el lujo de escuchar en vivo y en directo a Jessi Uribe, Ñejo, Ovy on The Drumbs, Systema Solar, junto a los sonidos vibrantes de agrupaciones como Cato Anaya, Ácido Pantera, Antombo, Miss Champús, Selva, Gabo Forero.

La experiencia va a ser tal que mientras usted se pega una buena nadada en las piscinas, podrá rotar entre los dos escenarios que van a estar disponibles, uno dedicado meramente a la electrónica; y el otro en el que se escuchará despecho, se ‘perreará’ al ritmo del reguetón y se zarandearán los cuerpos con los sonidos tropicales.

Se espera que asistan más de 6.500 personas, y si usted quiere ser parte de este ‘combo’ podrá hacerlo comprando las boletas que están disponible en la página de ticetmaster.com desde este 4 de agosto, tanto para público en general como para los afiliados a Colsubsidio. También podrán obtener un 25% de descuento pagando con el cupo de crédito Colsubsidio. Realizando la compra a través del WhatsApp 3142161313.