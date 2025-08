Luly Bossa, de ‘MasterChef Celebrity’, confesó por qué no ha tenido pareja hace más de 16 años

‘MasterChef Celebrity' es un programa de entretenimiento perteneciente al Canal RCN que durante varios años ha hecho parte de las noches colombianas, contando con todo un grupo de celebridades en cada una de estas, las cuales se encargan de sacar a flote sus conocimientos gastronómicos para así convertirse en el mejor cocinero de la temporada. Durante la más reciente versión, una de las participantes que se destacó fue Luly Bossa, conocida actriz colombiana.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Expresentadora de RCN mostró su molestia tras malos tratos de participante de ‘MasterChef’, “estoy afectada”

Bossa es una reconocida actriz colombiana quien se dio a conocer en la industria del entretenimiento participando así en varias producciones como lo son ‘Lala’s Spa‘, ‘Isabel me la veló’ y ‘Las noches de Luciana’. Sin embargo, durante varios años estuvo alejada de la pantalla chica, regresó para ser parte del ‘reality’, ‘MasterChef Celebrity’.

Durante los primeros capítulos logró destacarse por sus diferentes platos, sin embargo, semanas más tarde Luly se convirtió en la nueva eliminada del programa de cocina, lo que trajo consigo que estuviera haciendo parte de diferentes medios de comunicación, dando a conocer diferentes detalles de su vida.

Uno de los detalles que más se destacó tuvo que ver con que Bossa hace más de una década no tiene pareja, situación que llamó la atención de sus seguidores y en medio de una entrevista para la emisora Vibra aseguró: “Yo decidí desde el 2008 estar sola (…)Yo me volqué así de lleno. Las peleas con el sistema eran, no con el sistema de salud, eran durísimas (…) Aprendí a pelear (…) Lo que pasa es que yo sentí que estaba atrayendo una vaina que no tenía nada que ver con lo que yo quería “.

¿Cuántos hijos tiene Luly Bossa, de ‘MasterChef Celebrity’?

Luly Bossa, de ‘MasterChef Celebrity’ tiene dos hijos. El mayor de la familia Lucciani, quien buscaría estar en un perfil mucho más bajo que la actriz, estando enfocado en otras facetas como lo son producción audiovisual y animación digital, pues son pocos los detalles que se conocen sobre su vida.

El menor de la familia era Ángelo, quien apareció en varias ocasiones con la actriz, ya que fue su cuidadora, pues el joven padecía distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que afecta los músculos y causa deterioro. El hijo menor de Luly falleció el 9 de marzo del 2024.