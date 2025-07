Luisa Fernanda W reveló detalles del acuerdo que tiene con Pipe Bueno para cuando él se pega sus borracheras

Luisa Fernanda W es por mucho una de las creadoras de contenido más afamadas de Colombia y Latinoamérica, talentosa paisa que hoy está radicada en México con su prometido, el cantante Pipe Bueno; hombre del que reveló varias cositas en una reciente dinámica en Instagram, plataforma en la que acumula 19,1 millones de seguidores, en la que ella habló de cómo lidia con las borracheras de su futuro esposo.

Para 2019, y tiempo después del fallecimiento de su expareja Andrés Legarda, esta talentosa influencer y empresaria decidió darle una nueva oportunidad al corazón e iniciar un idilio con el intérprete de ‘Recostada en la cama’, hombre con el que ha vivido varias aventuras, dentro de ellas quen él le pidiera matrimonio en Dubai; y con quien tiene dos hermosas criaturas, Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno junto a sus hijos en las redes sociales Foto: Instagram @pipebueno

Al iniciar su lazo con Pipe, Luisa Fernanda Cataño, -su nombre de pila-, era consciente que la vida de un cantante esta llena de viajes y giras, en las que está presente el licor, y más en un género en el que el mayor de los Bueno es referente, el popular, estilo musical en el que fanáticos y artistas se reúnen con una copa de licor para sanar, entre otras cosas, las heridas del corazón.

Justamente este aspecto fue de gran interés para un fan de Luisa, quien le preguntó: ¿Cómo lidia con el hecho de que Pipe consuma licor en los conciertos?, a lo que la influenciadora contestó sin tapujo.

“La verdad lo manejo con tranquilidad porque entiendo que hace parte de su trabajo y confío en él. Obvio, no te voy a negar que hay cosas que no me encantan, pero también sé quién es Pipe, y sé cómo es conmigo. Yo no estoy aquí para controlar; estoy para acompañar, y mientras todo se haga con respeto, no tengo problema. La clave está en la comunicación y en que ambos sepamos lo que nos suma y lo que no”, manifestó Luisa Fernanda.